家寧走出北檢　他見「手部1動作」喊怪：是不是在緊張？

記者施怡妏／綜合報導

網紅「Andy老師」控訴經營10年的頻道遭前女友家寧母女奪走，意外揭露「群海娛樂」疑似涉及逃漏稅，新北地檢21日晚間複訊後，諭知一家四口交保，家寧以3萬元交保，面對鏡頭也打破沉默，還3度鞠躬，不少網友細看影片，發現家寧的手擺動不自然，「是不是在緊張？」

有網友在Threads發文，貼出家寧從地檢署走出來的畫面，家寧全程緊跟在律師旁，不過仔細一看，家寧的手部僵硬，擺動得很不自然，「只有我覺得她走路怪怪的嗎？，手的部分很僵硬」。

貼文曝光，許多網友也發現，「她手怎這麼不自然，像假肢，好像一直想牽手手」、「他好像想牽律師的手，那無處安放的樣子」、「我以為只有我發現」、「為什麼走路手好像不太自然」、「他怎麼不笑了，不是喜歡跟記者聊天嗎」、「走路的樣子感覺也怪怪的」。

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昨晚10點，家寧在律師協助下順利辦保，步出新北地檢署。面對媒體大陣仗守候，家寧首度打破沉默表示「謝謝，大家辛苦了！」直到上車前還3度鞠躬向媒體們致意。 而且家寧一改過去網友批評她在道歉影片中「鞠躬不夠誠意」，這次鞠躬幅度超過90度，頭也低得不能再低，堪稱是「對折式鞠躬」。

然而，家寧媽晚間到場複訊時，不滿現場閃光燈不停，一度對媒體動怒。家寧妹則是身穿要價萬元的PXG上衣、手拎價值20萬元香奈兒包高調現身。

▼家寧3萬交保，3度鞠躬離開新北檢。（圖／記者陳以昇攝）

