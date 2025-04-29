他吃驚「菇類不能洗？」　農糧署解答：避免浸泡

▲很多人愛吃香菇。（示意圖／農委會提供）

記者曾筠淇／綜合報導

炒菜之前，通常都會先把菜清洗過，那如果是菇類呢？近日就有網友意外得知，原來香菇是不能洗的，同時覺得這樣吃下去很令人不放心，難道稍微沖一沖也不行嗎？貼文曝光後，引起討論，農業部農糧署過去也曾解答。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「香菇不能洗，真的假的」為標題發文，提到他最近才得知，原來香菇是不能洗的，但如果烹煮前沒有先洗過，那多讓人不放心？外面的香菇真的都沒洗過嗎？連用水沖一沖也不行嗎？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「稍微沖一下就好」、「為啥不能洗」、「不是不能，是不用」、「煮之前可以沖啊」、「會吸水」、「一般香菇沒差，牛肝菌或松茸之類的比較有影響」、「大驚小怪，乾香菇本來就泡水，新鮮香菇洗過馬上擦乾就好」。

▲農糧署說明菇類是否要先清洗。（圖／農糧署提供）

事實上，農糧署過去曾指出，菇類在調理前，「多數可以不洗」，像是金針菇、杏鮑菇、鴻喜菇等，只要清除木屑、切除根部即可，不需清洗。但是，如果是香菇、木耳等在半開放式環境中種植的菇類，建議在料理前，用清水快速簡單沖洗，沖去表面灰塵，只是也應以「避免浸泡」為原則，並於沖洗後儘速料理，以維持菇類最佳風味。

新莊公有市場菜販廖炯程也說，多數菇類料理前不用特別清洗，如果擔心業者或其他消費者觸碰過，可以在料理前快速過一下清水後擦乾，否則菇傘遇水後會開始軟爛塌陷，若沒有馬上烹調反而會有細菌。