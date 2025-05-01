韓大法院推翻無罪判決！「總統最夯人選」李在明參選資格有變數

▲南韓大法院推翻李在明無罪判決，參選總統之路出現變數。（圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

南韓總統大選局勢再添變數！最大在野黨「共同民主黨」總統候選人李在明原本被視為最熱門人選，他因涉嫌違反《公職選舉法》而遭起訴，雖在二審中獲判無罪，但如今情勢大逆轉，大法院（相當於最高法院）1日推翻原判決，發回更審，恐將直接影響選舉結果。

根據《韓聯社》報導，李在明在2022年競選總統期間，曾公開否認與已故的前城南都市開發公司開發一處處長金文基一同打高爾夫球，還稱當時流出的照片是「經過剪輯拼湊的造假」。另外，李在明2021年10月20日在國會質詢中提到「柏峴洞開發案是因為國土部逼迫才改變土地用途」，被控發布虛假言論。

李在明因此被控違反《公職選舉法》，2024年11月15日曾被判處1年監禁，緩刑2年。但首爾高等法院認為，李在明只是陳述事實，並非發布虛假言論，因此2025年3月26日二審改判無罪。檢方對此不滿，向大法院提出上訴。大法院認為二審判決在法律理解上存在問題，因此推翻無罪判決，發回更審。

大法院指出，李在明的高爾夫球發言讓一般選民理解為「李在明在海外出差期間沒跟金文基打球」，但事實上兩人當時確實有同場打球，認定李在明確實有散播虛假言論，將案件發回首爾高等法院重審。這也代表，李在明接下來將重新面對審判，且高院依法必須依大法院的指示，改判有罪。

根據《公職選舉法》規定，若候選人因選舉犯罪被判處100萬韓元（約新台幣2.2萬元）以上罰金，將失去5年內的公職參選資格，這也讓李在明的政治前途陷入未知數

如今離大選日只剩一個多月，案件幾乎不可能在更審與再上訴階段結束前定讞，但由於大法院已清楚指出「有罪」，勢必引發政壇新一波論戰。大法院也透露，考量到社會關注度高、牽涉總統候選人資格，因此此次將特別加快審理流程。