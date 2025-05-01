日本宮內廳侍從「偷天皇生活費」！　3年捲款360萬日幣無人知

▲日本宮內廳員工竟偷走天皇一家的生活費。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本宮內廳1日證實，有一名隸屬於隨侍部門、從事「侍從職」的20多歲職員多次偷竊天皇一家的生活費，總金額高達360萬日圓（約新台幣80萬元）。他目前除了遭到宮內廳免職，也被依竊盜罪嫌刑事告發至皇宮警察本部。而這也是日本皇室史上首例「內廷費」遭竊事件。

根據《日本電視台》報導，日本皇室驚傳內鬼偷錢事件，宮內廳1日表示，一名20多歲從事「侍從職」的年輕職員涉嫌多次從辦公室內偷走用於天皇一家生活開銷的高額「內廷費」。

宮內廳指出，該名職員3月下旬值夜班時，偷走辦公室內的3萬日圓（約新台幣6662元）現金。這筆錢原本是用來支付德仁天皇、雅子皇后與愛子公主等人的日常生活支出。而他的犯行被發現後，宮內廳進一步清查，發現該名員工自2023年11月以來，早已多次得手，合計盜領內廷費高達360萬日圓（約新台幣80萬元），而當事人被抓包後，隨即坦承犯行。

這名職員在事情曝光後，於4月內繳回全部金額，但宮內廳仍決定對其進行懲戒免職。除了內部懲處，宮內廳4月28日向皇宮警察本部提出刑事告發，全案正式進入司法程序。

宮內廳一名40多歲的課長補佐級主管在1月下旬察覺帳面與現金數字不符後，展開調查，到了3月下旬再次發現短少3萬日圓（約新台幣6662元），詢問當天值班的年輕職員後，對方才坦承偷錢，更直接承認之前消失的357萬日圓（約新台幣79萬元）也是他拿的。據了解，他還曾一次拿走數十萬日圓，大膽行為震驚外界。對此，他則稱，是因為生活困難才動手。

該名40多歲課長補佐級主管則因為管理疏失，被罰減薪10分之1，時間為1個月。

宮內廳長官西村泰彥對事件表達嚴正立場，強調這名員工身為國家公務員、支援皇室運作的一員，竟犯下這樣的行為「實屬不可原諒」，他也向天皇一家致上深深歉意，並承諾會強化內部紀律、杜絕再犯。

宮內廳表示，這是史上首度發生「內廷費」遭竊的案例，今後將加強管理機制，防止同類事件再次發生。