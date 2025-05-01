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減碳領航員到廠服務！新北碳健檢中心助600企業轉型淨零

▲新北「碳健檢行動診所」開跑。（圖／新北市經發局提供）

▲碳健檢行動診所首次前進樹林工業區，提供區內企業面對面服務。（圖／資料照／新北市經發局提供）

記者郭世賢／新北報導

為協助新北企業面對夏季高用電需求與2026年歐盟碳邊境調整機制（CBAM）上路挑戰，新北市政府經發局今年度再度推出「碳健檢行動診所」到府服務，自即日起開放報名。碳健檢中心將以企業「減碳領航員」角色，提供現場訪談、顧問到廠訪視及專業碳健檢諮詢，為企業量身訂製碳調適建議報告，協助業者主動布局碳管理，強化能源與碳管理韌性，提前掌握淨零轉型的關鍵優勢。

新北市經發局長盛筱蓉表示，企業邁向淨零轉型，不僅是永續責任，更是提升國際競爭力的關鍵。近期美國總統川普提出「對等關稅」政策，已衝擊出口訂單及全球供應鏈布局，面對美國市場的不確定性，企業更需積極重新規劃市場策略。同時，歐盟將於2026年正式實施碳邊境調整機制（CBAM），雖然亦是一項挑戰，實際上也是企業搶進歐洲市場的重要契機。盛筱蓉指出，碳健檢中心就是企業最強的減碳後盾，不僅協助掌握碳排放資訊、建立碳管理流程，也透過電力、空調、空壓、照明及能源等系統全方位盤查，助力企業將碳管理深度融入日常營運，讓減碳成為企業文化的一部分。

▲新北「碳健檢行動診所」開跑。（圖／新北市經發局提供）

▲專家學者提供減碳諮詢輔導。截至2025年4月碳健檢中心已協助超過600家企業完成碳諮詢服務。（圖／新北市經發局提供）

經發局說明，新北自2023年設立全國首創「新北Net Zero 碳健檢中心」，整合中央與地方資源，提供減碳諮詢輔導，2024年推出「碳健檢行動診所」，深入各大產業園區，協助企業節能減碳、優化營運成本，截至2025年4月碳健檢中心已協助超過600家企業完成碳諮詢服務。例如位於土城的三龍產業股份有限公司，在碳健檢中心協助下，針對紅外線製程設備進行優化，提升能源使用效率、整體節電率達11%、碳排放減少超過5%，並取得ISO 14064-1國際碳盤查認證，成功布局淨零轉型。

今年碳健檢中心將扮演企業「減碳領航員」，提供法規諮詢、碳排放評估、碳盤查資訊、綠色貸款、中央補助資源申請協助與淨零技術媒合等服務，期望透過一對一輔導，協助業者釐清碳排熱點、訂定減碳路徑、媒合最適解方，降低企業「碳焦慮」，並提升「碳」應變力，為新北產業打造韌性永續新未來。誠摯邀請有減碳規劃與淨零轉型的企業至經發局網站查詢「新北碳健檢中心」或加入LINE官方帳號（請搜尋@ntcgia）踴躍預約諮詢，與新北市攜手邁向淨零永續未來。

▲新北「碳健檢行動診所」開跑。（圖／新北市經發局提供）

▲碳建檢行動診所，中小型能源用戶輔導流程。（圖／新北市經發局提供）

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新北企業碳健檢CBAM碳管理淨零轉型

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