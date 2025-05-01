控柯建銘「杖擊手肘」！徐巧芯北檢出庭：未接到道歉沒和解可能

記者劉昌松／台北報導

立法院3月25日開會處理公投提案時，藍綠立委在議場爆發衝突，民進黨總召柯建銘持拐杖敲擊議發言台，拐杖斷飛打到國民黨立委徐巧芯右手，徐巧芯驗傷後提告傷害案，台北地檢署1日開庭，徐巧芯接受偵訊後表示，目前為止，沒有接到柯建銘的道歉，所以沒有和解的可能性。

▲徐巧芯控柯建銘傷害案，北檢開庭調查確認是否有和解機會。（圖／記者劉昌松攝）

立法院院會在25日開會處理國民黨提出的反廢死、反戒嚴公投，因民進黨立委杯葛，議事未能如期進行，立法院長韓國瑜傘間宣布繼續開會，表決通過公投案逕付二讀，柯建銘不滿藍營夜襲表決，雙手握著拐杖，怒敲發言台沒幾下，拐杖就斷裂，前端飛出擊中徐巧芯。

徐巧芯隔天秀出驗傷單，證明自己傷勢「右手肘鈍挫傷」，指控柯建銘是近乎瘋魔的人，徐巧芯還拿著驗傷單在議場內追著柯建銘跑，柯建銘僅回應「去提告」，並在記者會中反擊表示，他願意賠償毀損公物、敲壞的桌子，並稱當時拐杖飛出去，被徐巧芯拿給鄭正鈐藏起來，已經是侵占，這些賣國黨羽藏起來，院會結束才還來。

徐巧芯1日下午到北檢應訊後受訪表示，已提供相關照片、影片，還包括他(指柯建銘)隔天說在「仗大藍白」的說法，顯然是刻意地攻擊、傷害。雖然檢察官庭訊中詢問是否要和解，但徐巧芯說：「我沒有要和解，因為目前為止，無論公開或私下，沒有接到任何柯建銘總召對我的道歉，所以沒有和解的可能性。就算友道歉也要看是甚麼樣的道歉，才能做處理。」