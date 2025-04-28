批卓榮泰拿3頁資料就想要4100億　民眾黨團：不支持撥補台電1000億

▲行政院長卓榮泰拜會民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

行政院日前提出4100億元特別條例，行政院長卓榮泰今（28日）率隊赴立院向3黨團說明初步規劃，力拚在最短時間通過。面對挹注台電1000億元，卓榮泰稱是為了維持電價穩定，但民眾黨團批評「大灌水、大偷渡」，嚴重違反財政紀律和《預算法》，民眾黨團總召黃國昌也說，政院拿3頁資料、9個條文就想要4100億元，令人失望透頂。

卓榮泰28日上午率領行政院秘書長龔明鑫、行政院副秘書長王貴蓮、行政院發言人李慧芝赴立法院拜會民眾黨團，民眾黨由總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、黃珊珊與劉書彬等5名立委與會。

卓榮泰表示，為因應國際局勢、強化經濟社會及國土安全韌性，因此提出此次的特別條例，而這不單是針對美國關稅問題，而是真正因應國際情勢，所以擴大原先的支持產業發展880億項目，且將113年度政府歲計賸餘用於此次特別預算，以強化國土安全、民生物價穩定、照顧弱勢。

卓榮泰指出，針對照顧民生部分編列1670億元，其中最大部分是對台電挹注1000億元，知道外界對此部分有相當多質疑，但自己與總統賴清德面對十幾場產業座談會，很多業者提到「希望別再調整電價」，免得業界面對關稅、電價的雙重衝擊，所以為求讓台電財務健全、穩定經營，採取挹注台電1000億元穩定電價，這也是隨著關稅相關的重要議題。

至於國土安全韌性共編列1500億元預算，卓榮泰強調，將用於國軍倉庫儲存裝置更新、飲用水和供油供電裝置更新、巡防艦艇數量增加及翻新，以因應後關稅時代面臨「洗產地」違規轉運的稽查工作，及資通訊安全強化及更新；4100億元不會以舉債方式，增加政府債務負擔，相關詳細編列資料將送立法院審議時提供，期盼爭取民眾黨團黨理解與支持。

但張啓楷提醒，政府目前最重要的是傾聽民意，川普發動的高關稅海嘯讓台灣社會感到不安，台灣社會面對衝擊，行政院提出的因應條例根本是「大灌水、大偷渡」，此條例嚴重違反財政紀律和《預算法》，例如在野黨監督預算砍掉撥補台電的1000億元，怎麼可以透過特別預算的方式借屍還魂？更重要的是，「讓台電健全可以靠撥補嗎」？過去3年已經給台電3000億元，根本是愈補愈大洞。

張啓楷提及，台電虧損一個重要原因在於買太貴的綠電，買進來一度電5.8元，賣出去卻是3.8元，買一度賠一度；只要是支持產業、勞工，民眾黨絕對會強力支持，甚至認為條例中的930億元都還不夠，但是行政院想偷渡立法院過去已砍掉、撥補台電的1000億元，塞到特別預算，民眾黨團不會支持。

劉書彬質疑，行政院編列的1500億元國土安全韌性預算，是將台灣海域監測納入本因應條例中，所謂洗產地定義是「台灣要避免他國產品透過轉口貿易、加工程序落地到台灣」，行政院卻是用「加強偵查台灣海域24浬防止偷渡」，這是防止偷渡、走私的方法，而不是針對洗產地。

黃國昌強調，行政院至今沒有提出衝擊影響評估，民進黨過去主張在談判前要進行社會與國會溝通，使各界充分了解衝擊與影響，現在都沒有做到，作為一個國會議員除非「閉著眼睛喊口號」，否則就要站在人民立場合理把關；過去台灣已經有2次經驗，也就是前瞻基礎建設、疫後特別條例，人民已經見證國會沒有好好把關的結果。

黃國昌也提出建言，過去都是先提特別條例再提計畫，但如果行政院可以早點把4100億元分三年編，每一年要編多少錢？每年的預算所支撐的計畫是什麼？行政院負責一點、早一點提出，是在爭取台灣社會與國會支持，否則「我看了這個只有骨頭的條文，我到底要同意還是反對？」項目到底是合理還不合理，根本沒有一個判斷的基準。

而卓榮泰回應，產業界希望電價維持穩定，而未來能源政策也當然可以討論，但目前希望先平緩電價；至於談判團隊堅守的幾項原則，包括爭取國家最大利益、維持產業國際競爭力，以及國人的食品健康與消費市場習慣，談判團隊也會堅持，現在努力重點在談到合理關稅，最低限度不高於其他主要競爭國家。

會後，民眾黨團召開記者會回應媒體提問，關於會支持政院特別條例哪些項目？黃國昌表示，對於卓榮泰今率隊拜訪的表現失望透頂，僅拿3頁資料、9個條文就向國會要4100億元，且這次特別預算共分3年編列，卓榮泰竟然脫口說出，除了今年度之外，其他年度編列方式「不知道、要回去再想想」，執政團隊竟不負責任到這種程度，到了令人瞠目結舌狀態。

黃國昌重申，經濟部長郭智輝以「一張紙」回覆給民眾黨團提出的衝擊報告索資需求，自己於今天拜會時，將該份資料回送給卓榮泰，郭智輝此舉不僅是對立法院不尊重，也是郭對自己的不尊重，如果民眾黨團收下這張紙後還說「好棒棒」的話，「民眾黨團不如解散算了」。