快訊／南韓發布國家動員令！大邱野火再復燃　往民宅密集區擴散

▲南韓大邱市北區函芝山28日下午開始出現山林大火。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓大邱函芝山發生山林大火，在消防當局宣布撲滅主要火勢後，豈料稍早卻又因強勁風勢，導致山林大火「死灰復燃」，還向公寓大樓與民宅聚集區的方向延燒。對此，南韓政府緊急發布國家動員令，全面集中撲滅火勢。

根據《韓聯社》，南韓山林廳等當局指出，截至今（30）日下午5時50分（台灣時間下午4時50分），原本已經宣告撲滅的大邱山林大火，又因強勁風勢等因素「死灰復燃」，甚至往大邱廣域市北區西邊洞一帶的方向延燒，在函芝山形成一條長達2.1公里的火線，附近便是公寓大樓、民宅密集分布的區域。

對此，南韓消防廳於稍早的下午5時47分發佈「國家動員令」，投入41架消防直升機、190名人力前往滅火。據悉，當廣域市、道級別的單一行政區，無法單靠地方消防量能撲滅火災時，政府會下達國家動員令，從國內各地動員所有消防量能集中滅火。

大邱廣域市北區魯谷洞函芝山從28日下午2時1分（台灣時間下午1時1分）發生山林大火，火災現場平均風速為每秒3公尺、最大瞬間風速達每秒11公尺，當局在經過23個小時後終於撲滅火勢。豈料，從昨（29）日起民眾目睹火勢又開始燃起，向北側、東側5個區域蔓延，火花飛濺下可能影響人口密集區。

因此，北區區廳（區公所）緊急向西邊洞的居民發送災難警報簡訊，要求民眾疏散至東邊小學、研經小學、八達小學、北部小學等。

