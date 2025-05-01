《賀瓏夜夜秀》念錯原民名遭怒轟　網護航罵「番仔」3人各罰5千

▲Savungaz Valincinan在臉書發文痛批《賀瓏夜夜秀》。（資料照／翻攝Savungaz Valincinan臉書）

記者郭玗潔／台北報導

賀瓏主持《賀瓏夜夜秀》時，將山地原住民立委參選人「李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan」的原住民名Savungaz Valincinan唸錯，引起當事人不滿，進而發文砲轟「垃圾節目、垃圾藝人」，被許多媒體報導。有3名男網友看到新聞，上網怒罵Savungaz Valincinan「番仔」、「白癡原住民」，被告上法院，台北地院審理後，認為3名網友犯公然侮辱罪，各罰5千元，可易服勞役5天。可上訴。

據了解，賀瓏在《賀瓏夜夜秀》表示，選舉唱票時唸到姓名很長的參選人，選務人員需要花費的時間會比其他人多很多，並舉例「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」、「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」及「李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan」等姓名很長的3位參選人。

然而，賀瓏不慎念錯原民參選人的名字「Savungaz Valincinan」，遭本尊在臉書砲轟「來問一下怎麼正確發音真的不難，果然是垃圾節目、垃圾藝人」、「來沒有想要尊重人，才會讓中國人上節目嘲諷身障者與台灣的民主制度，以及想要嘲諷別人的名字，卻連唸都不會唸，一群垃圾！」引發社會輿論，「賀瓏夜夜秀」製作人霍金則道歉，並將該片段刪除，不過也有許多節目支持者上網抨擊Savungaz Valincinan。

其中20歲宋男、27歲謝男、20歲李男在臉書、Dcard看到相關新聞，宋男留言「可以罵人垃圾，但不能被歧視skrskr原住民牛的嘞」、「笑死，番仔就是在講你這種」，謝男留言「白癡原住民，滾回山上去」，李男留言「好啦蕃生滾回山上啦！有重視你們就應該知足了，不然的話之前是鳥都不鳥你們的」，被Savungaz Valincinan告上法院。

審理時，宋男認為他是指Savungaz Valincinan是雙重標準的人，並沒有要侮辱她，謝男則坦承犯行，而李男說他只是看到新聞就留言，連Savungaz Valincinan是誰都不知道，並不是要針對她。

不過台北地院審理，法官認為3人在公開社群上，發表足以貶損Savungaz Valincinan人格及社會評價的文字內容，審酌3人均無前科，素行良好，但都未跟Savungaz Valincinan和解，依3人犯公然侮辱罪，各罰5千元，可易服勞役5天。可上訴。

▼Savungaz Valincinan認為《賀瓏夜夜秀》有高度流量，對內容應更嚴謹。（圖／翻攝Savungaz Valincinan臉書）