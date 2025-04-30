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硬拗溢奶嗆死　家屬嗆惡保母「別奢望無罪」：好意思說沒參與？

▲▼台北地院今（23日）審理剴剴案，法院外再度出現義憤民眾持標語喊口號「垃圾保母、唯一死刑」。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院審理剴剴案，法院外出現義憤民眾。（圖／記者黃哲民攝）

記者施怡妏／綜合報導

台北地院近期密集審理「剴剴案」，透過目擊的外籍看護、法醫師與鑑定醫師等證人證述，揭露涉案在押保母姊妹劉彩萱、劉若琳的犯行細節，引起關注者和輿論撻伐，替姊妹倆辯護的法扶律師團也挨轟。對此，剴剴家屬開轟，「好好想清楚，如何面對你們的刑期吧，別再想什麼無罪了」。

「劉彩萱、劉若琳你們請的律師，真的可以包一包回家就好了！」剴剴家屬在臉書發文，看完庭訊內容也是笑了之前提到剴剴的傷勢，對方急著解釋，現在法醫的鑑識報告公開，「說真的我看完庭訊內容也是笑了，你們的律師只剩下啞口無言的功能」。

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家屬表示，別再想著無罪了，好好想清楚如何面對刑期吧，「許多的照片資料都是你們姊妹互拍的，剴剴就是看到妳在拍照也跟鬼一樣恐懼，妳還好意思說妳沒參與喔？忍你們很久了，兒福聯盟也一樣，再繼續說網路造謠啊？現在我就看你們怎麼解釋」。

►「剴剴案」惡保母姊妹被罵律師也挨轟　全律會聲明：別污名化
►法醫作證剴剴營養不良「浮現骨骸輪廓」　揭解剖慘況3死因排除嗆奶

▲▼剴剴案保母姊妹劉彩萱（衣服遮臉）、劉若琳（連帽衣遮臉），23日到台北地院開完庭還押，不再有屏風陣阻擋媒體鏡頭，只能用衣物牢牢遮臉。（圖／記者黃哲民攝）

▲剴剴案保母姊妹劉彩萱（衣服遮臉）、劉若琳（連帽衣遮臉）。（圖／記者黃哲民攝）

許倬憲現任法務部法醫研究所病理組組長，從事法醫工作28年，每年解剖、鑑定逾200件，他負責解剖鑑定剴剴遺體，29日出庭證稱剴剴死因為低血容性休克，體內血液循環不足，顯微鏡下觀察，發現包括取自肺、肝與腎等重要器官切片，血管內幾乎無紅血球而塌陷。

此外，剴剴遺體布滿各種瘀傷，許倬憲說，解剖部分較嚴重外傷區域，排除死後屍體變化的紅斑，看到有些深及皮下組織的體液鬱積，代表微小血管破裂，水跟血漿等成分跑到組織間，更使血管缺血。

據了解，法扶基金會為劉氏姊妹各指派3位辯護律師，其中幾位兼任全律會或台北律師公會幹部職務。全國律師聯合會發表《社會各界應維護國民法官審判空間，尊重律師履行專業職責》聲明，呼籲社會大眾，對於依國民法官法審判之案件，應維護國民法官充分的審判空間，避免輿論或情緒性言論對審判過程造成不當干擾。

全律會指出，律師在審判中，尤其是國民法官案件，除擔任被告辯護人外，亦擔任被害人及其家屬代理人。律師擔任辯護人或告訴代理人，僅係立場有異，但皆係依據刑事訴訟法及律師法賦予的法定職責與專業倫理執行職務，協助當事人依法行使權利。律師職責的實踐，是保障程序正義不可或缺的一環，社會各界應給予尊重與理解，而非以偏頗觀點加以質疑或污名化。

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