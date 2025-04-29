家暴父曾想強行餵毒！拋家斷聯18年　2子女心寒拒養

記者黃翊婷／台北報導

男子阿興（化名）被指控對妻子、2名子女不聞不問，還總是因為吸食毒品頻繁出入監獄，甚至曾意圖餵食孩子毒品，後來他自行離家出走，至今已18年沒有聯繫家人。台北地院法官日前審理之後，裁定准許免除2名子女對父親阿興的扶養義務。

▲子女們控訴父親阿興長期對他們家暴。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿興的2名子女在判決書中主張，自他們有記憶以來，都是由母親獨力扶養長大，父親不僅沒有支付任何家庭費用，還總是因為吸食毒品頻繁出入監獄，偶爾回家就會對他們家暴，有一次甚至意圖餵食他們毒品，或是想要把他們從11樓陽台推下去，如今他們已經長大，父親也已離家失去聯絡長達18年，因而決定向法院聲請免除對父親的扶養義務。

阿興經過法院合法通知並未到庭，也沒有提出任何書狀答辯。

2名子女的母親證稱，阿興當時只會在家中打電動，經濟來源都是公公給的，後來阿興離家出走，她就打兩份工來養孩子們，這段期間她要跟阿興離婚，竟然還遭到電話恐嚇。

台北地院法官認為，2名子女與母親的敘述大致相同，阿興從未幫忙支付孩子的扶養費，也沒有在孩子的成長過程中親身陪伴照顧，屬於無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，最終裁定准許子女的請求，判准免除他們對父親的扶養義務，全案仍可抗告。

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