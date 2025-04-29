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斬首84歲母！菜刀砍鈍換一把再剁下頭　59歲兒輕判17年原因曝

▲▼ 新店男子連文中弒母案提訊。（圖／記者劉昌松攝）

▲ 前年7月震驚社會的新店弒母案，連姓男子依殺害直系血親尊親屬罪判17年，刑後監護3年。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、潘鳳威／台北報導

新北一名連姓男子，前年7月間因沒去工作遭84歲母親念叨，未料連男突然抓狂，狠掐母親脖子再持菜刀亂砍，導致老母身首分離慘死，連男被起訴涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌，台北地院原要採國民法官庭審理，但因鑑定出連男罹患思覺失調症，家屬聲請一般法庭審理獲准後，法院今日認定連姓男子犯下殺害直系血親尊親屬之罪，判處有期徒刑17年，刑後監護3年。

回顧整起事件，2023年7月4日下午1時許，當年59歲連姓男子，因對其84歲母親質問他「為何不去工作」而心生不滿，趁母親吃飯時先是用力掐住其脖子，再持菜刀從脖子後方揮砍，當菜刀被砍鈍後，他又拿起另一把菜刀持續猛砍，直到母親身首分離才停手。

連母鄰居原約好去連家拿東西，按門鈴卻沒人回應，順勢從窗口探頭張望，赫見連男雙手沾滿鮮血、呆坐客廳沙發上，地上躺著連男母親，嚇壞報警。警方隨即破門將他逮捕。

據悉，連男在5位兄弟姊妹中排行老三，疑患有精神疾病，衛生局定期訪視，他和妻女及母親同住，並在餐廳當洗碗工，平時除因向賣菜的老母要錢買菸酒而相互大小聲，其他時候多半平靜寡言，與家人相處還算和睦。連男羈押期間，親友持續會客關心。

檢察官認定連姓男子涉犯《刑法》殺害直系尊親屬罪，依法提起公訴。案件進入台北地院國民法庭審理後，法院對連男接受精神鑑定，結果確認其患有思覺失調症。因連男家屬不願公開家務創傷，向法院聲請不以國民法官庭審理；此請求獲得檢辯雙方同意後，案件遂改由一般刑事程序審理。

台北地院法官今(29)審結，認定連姓男子犯下殺害直系血親尊親屬罪，判處有期徒刑17年，待刑期執行完畢後，於相當之場所接受監護3年，全案仍可上訴。

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