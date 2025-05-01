他住5死凶宅「嗆這些話」順過5年　一票驚：人比鬼可怕

▲男子租的套房是凶宅，五年下來卻未發生任何怪事。（示意圖，與本文無關／Unsplash）



圖文／CTWANT

一名男網友分享，歷經生活苦難的他，目前的租屋處是一家五口燒炭往生的凶宅，入住後曾對空氣嗆聲，「你們把我弄死，我變成鬼，你們也無處躲。」如今居住五年下來相安無事，也讓他直言，即便曾被人陷於不義，但鬼卻未傷害過他。

原PO在Dcard以「住在凶宅五年心得」為題發文表示，他目前租的套房是凶宅，曾有一家五口於此地燒炭往生。不料，身為現任住客的他竟直接向鬼嗆聲「你們是鬼，我是人。你們可以躲，我無法躲。如果你們把我弄死，我變成鬼，你們也無處躲」，結果五年過去從未發生怪事，也讓他不禁感嘆，即便入住前曾被人陷害、背叛，並歷經倒會（民間的互助會因種種因素，導致無法支付所應付的會款）、遭人欠錢不還，但鬼卻沒有傷害過他。

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貼文引發熱議，其他網友紛紛直呼「我是覺得那間房子風水不好，才會把人逼到燒炭，你要加油」、「不要鐵齒，該尊重的還是要尊重」，但也有人認為「證明『窮比鬼更可怕』，不過有沒有可能你八字比較硬，本來就看不到」、「我只能說，某些地方的房價都比靈體恐怖多了」、「鬼：『不，哥們。我們本來就沒有要弄你，講話可以不要那麼大聲嗎？』」、「如果可以跟世上所有的靈魂都互相尊重，鬼真的不可怕，那些充滿惡意的人類最可怕」。

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