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ZEPRO RUN半程馬拉松5／4高雄開跑　150警力分段解封管制

▲▼全國半程馬拉松5／4高雄開跑　動員150警力分段逐步解封管制。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲全國半程馬拉松5／4高雄開跑，動員150警力分段逐步解封管制。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

「2025 ZEPRO RUN全國半程馬拉松」即將於5月4日在高雄開跑，路線跨越左營、鼓山、三民、前金、鹽埕等行政區。由於路線涵蓋多個重要道路與觀光景點，高雄市警局交通大隊採取「分段逐步解封」管制方式，降低對市民生活的不便，將管制時間壓縮至最短。

ZEPRO RUN全國半程馬拉松高雄場路線，除了融入左營舊部落文化特色，讓跑者在奔跑中感受高雄的魅力風光，同時也跑入同盟路愛河綠帶，可謂一邊跑、一邊欣賞高雄美景，舒適的徜徉於港都道路上，讓路跑的故事更精彩。

對於21公里競賽組，高雄市警局交通大隊派遣前導警車，全程掌握跑者領先群即時動態資訊，於跑者到達前500公尺，即透過前導車提示路口員警、義交即時交管，每個路口能有效縮減交通管制時間10至15分鐘，不但可保護跑者通行安全，亦減少用路人不便性，減少管制等候時間。

▲▼全國半程馬拉松5／4高雄開跑　動員150警力分段逐步解封管制。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲全國半程馬拉松5／4高雄開跑，動員150警力分段逐步解封管制。（圖／記者賴文萱翻攝）

本次路線涵蓋多個重要道路與觀光景點，為降低對市民生活的不便，除了加強重要路口交通疏導，維護交通秩序與跑者安全外，交通管制採取「分段逐步解封」方式，於各分組後段跑者通過後，即依交通狀況解除交通管制，將管制時間壓縮至最短，同時動員警察人員150員、義交人員106員協勤，齊心協力確保路跑活動圓滿順利。

高雄市警局交通大隊大隊長黃元民呼籲，活動當日凌晨4時至9時30分世運大道雙向車道封閉，建議用路人避開管制時段，多利用周邊替代道路通行。另外，提醒參加路跑朋友盡早出門到達會場，並配合活動現場警察、義交交通指揮及相關交管措施。

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