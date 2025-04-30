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搶攻母親節商機！總鋪師阿隆師「辦桌菜」　強勢參戰菜色曝光

▲阿隆師準備的母親節菜色 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲阿隆師準備的母親節菜色 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

一年一度的母親節將至，高雄內門一家知名辦桌品牌再度以其豐盛道地的手路菜，向偉大的母親們獻上感恩之意。今年母親節大宴將於5月10日及11日登場，三場次共限量180桌，目前預訂情況踴躍。同時，他們也推出廣受好評的宅配組合，讓民眾在家也能輕鬆品嚐總鋪師的經典美味，以一桌好菜傳遞對母親的摯愛。

素有「總鋪師故鄉」美譽的高雄內門，其獨特的辦桌文化早已深植人心。「阿隆師」憑藉對傳統手藝的堅持與創新，成功將以往在流水席上才能品嚐到的辦桌菜，帶入尋常百姓家的餐桌。今年母親節，阿隆師再度發力，除了在內門總部推出三場母親節大宴外，更祭出限定免運的宅配組合，品項囊括澎湖冰捲的鮮甜、唐朝一品封腿庫的濃郁、五味九孔鮑的彈牙、港式蒜蓉蝦的惹味、炙燒鰻魚油飯的飽足、鹹蛋芋丸的綿密，以及羅漢門魚翅羹的鮮美，七道經典手路菜一次到位，滿足無法親臨現場的消費者的味蕾。

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▲阿隆師準備的母親節菜色 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲阿隆師準備的母親節菜色 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

值得關注的是，今年母親節大宴在去年兩場的基礎上，加碼至三場，顯見市場對於辦桌形式的母親節聚餐接受度逐年攀升。據了解，宴會現場不僅提供十道經典辦桌料理，更將上演吸睛的「金玉滿堂」鮪魚現切秀，餐桌上的主菜亦升級為龍蝦與紅蟳，搭配新鮮現打果汁及冰涼啤酒暢飲。餐後則以精緻的水果塔與冰品甜點收尾，打破傳統流水席僅限於婚慶宴客的印象，成功將辦桌文化融入各式值得慶祝的溫馨時刻。

執行長湯貴翔人強調，其團隊始終致力於傳承內門辦桌的好味道，並積極推廣這項獨特的在地文化。在他們眼中，辦桌料理不僅僅是餐桌上的佳餚，更承載著濃厚的人情味與珍貴的回憶。透過母親節盛宴與宅配組合的推出，阿隆師期盼能為廣大民眾帶來一場難忘的母親節體驗，讓辛勞的母親們以及支持阿隆師的顧客，都能在美食的陪伴下，度過一個充滿幸福感的節日。

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