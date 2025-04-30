快訊／貴婦奈奈已上飛機明晨抵台　調查局駐加法務祕書全程陪同

▲貴婦奈奈潛逃加拿大7年，預計明清晨將搭機抵台。（圖／翻攝自貴婦奈奈的福態日記）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

網紅貴婦奈奈與男友黃博健開設博全生技公司，未料卻捲款出境、逃往加拿大，令投資人血本無歸。調查局今(30日)證實貴婦奈奈在潛逃國外7年後，將於明(5月1日)清晨在調查局駐加法務祕書陪同搭機下返台歸案。

調查局指出，通緝犯蘇姓女子「貴婦奈奈」逃亡加拿大7年，經調查局與駐加拿大代表處、 駐多倫多辦事處及移民署多年協調努力，於本（114）年4月30日由本局駐加法務秘書陪同搭機，預計5月1日清晨抵達台灣歸案。

調查局表示，貴婦奈奈利用高知名度，涉嫌與前男友黃博健開設博全生技公司，並以黃父黃立雄名義開設「杏立博全」診所銷售醫美產品，並接受投資，向不特定民眾吸金達新台幣1億餘元，涉犯詐欺等罪。本局台北市調查處偵辦前，貴婦奈奈等3人先於於107年11月間出境美國並轉往加拿大藏匿，經台北地檢署傳喚及拘提無著，108年1月8日發布通緝，調查局於同年1月11日提列蘇女等為冊列外逃通緝對象。

案經本局駐美、加法務秘書持續追緝掌握蘇女行止，並由駐加拿大代表處及多倫多辦事處多方協調聯繫，蘇女由法務秘書陪同將於5月1日清晨抵達台灣桃園國際機場，並由調查局台北市調查處調查官接押，解送蘇女至台北地檢署歸案，彰顯調查局致力跨境執法及追緝外逃打擊不法之決心。