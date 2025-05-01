去年海運受僱員工每月總薪資逾13萬　航空業也增近2萬元

▲去年「海洋水運業」總薪資13萬9500元，連續5年蟬聯第一。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

疫後帶動的旅遊熱潮未減，交通部近日公布「2024年運輸及倉儲業之生產與受僱員工概況」報告，因觀光需求升溫，「航空運輸業」受僱員工較前年增加1817人居冠，每月總薪資增加近2萬元，達11萬7051元，也超越疫情前水準。另外，受疫情及紅海危機等事件影響，去年「海洋水運業」總薪資13萬9500元，略低於前年，但連續5年蟬聯第一。

交通部報告指出，去年運輸及倉儲業全年受僱員工人數平均為29萬7千人，其中「港埠業」受僱員工人數為歷年新低；另因觀光需求升溫，「航空運輸業」受僱員工人數較前年增加1817人最多。

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在薪資方面，報告表示，去年運輸及倉儲業受僱員工每人每月總薪資平均為6萬5184元，其中以「海洋水運業」總薪資13萬9500元最多，連續5年蟬聯第一；「航空運輸業」11萬7051元居次。另外，去年運輸及倉儲業總工時170.5小時，與前年相比，「航空運輸業」增加2.7小時最多，海洋水運業2.2小時次之；而「港埠業」減少2.9小時最多。

交通部分析疫情前後運輸及倉儲業受僱情形，去年受僱員工較疫情前縮減，每人每月總薪資則是增加，其中海洋水運業接續受疫情及紅海危機等事件影響，去年受僱員工人數較2019年增加982人，總薪資增加4萬9785元，增幅為各細業別最高。

報告也指出，航空運輸業近2年因疫情解封，觀光旅遊活絡，加以貨運需求增加，帶動航空運輸業蓬勃發展，去年受僱員工人數較2019年增加923人，總薪資增加1萬9766元，均超越疫情前水準。

另外，去年我國經濟成長率4.59%，較前年增加3.47%，但疫後隨著出國熱潮未減，國旅衰退，「住宿及餐飲業」實質GDP為5758億元，較前年減少0.36%，為減少第2多產業，僅次於「農、林、漁、牧業」。