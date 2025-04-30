美火山狂震發黃色警戒！　「隨時可能噴發」釀全球貨運大亂

▲ 斯普爾火山近期地震頻繁。（圖／Alaska Volcano Observatory／University of Alaska Fairbanks, Geophysical Institute）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國阿拉斯加州斯普爾火山（Mount Spurr）近期地震頻繁，隨時可能噴發，專家警告可能發生在數周至數月內，屆時將噴出高達5萬英尺的火山灰雲，迫使安克拉治（ANC）與費爾班克斯（FAI）兩大國際機場關閉，不僅國內航班延誤，全球貨運與供應鏈也將陷入混亂。

綜合《每日郵報》及當地媒體，斯普爾火山距離阿拉斯加最大城安克拉治約130公里，當地居民已開始為爆發做準備。火山灰一旦噴發將威脅飛航安全，可能損壞擋風玻璃、機身與渦輪葉，甚至導致引擎故障，火山灰顆粒還可能造成導航與操作儀器失靈，因此所有影響範圍內的機場都必須關閉。

斯普爾火山上次噴發是在1992年，當時在3個月連續爆發3次，造成安克拉治機場關閉約20小時，火山灰使正中午的大白天變得宛如黑夜，城市覆蓋厚約3毫米的火山灰，造成近200萬美元損失，更間接導致1人死亡。而專家警告，這座火山若再次噴發，規模恐怕接近1992年。

阿拉斯加火山觀測站（AVO）指出，目前火山下方每天都有小規模地震，雖無異常蒸氣排放或地表變形跡象，但已升至黃色警戒等級。若出現長時間「火山震動」，代表岩漿開始逼近地面，將是噴發前兆。

火山噴發對國際航運將影響重大，安克拉治機場是全球第4大貨運樞紐，每月有逾8000架貨機起降，也是北美與亞洲間重要轉運站。若被迫關閉，將影響電商與製造業交貨，甚至旅客航線也須改道，造成嚴重延誤與擁塞。

距火山約64公里的原住民村莊泰奧尼克（Tyonek）已啟動應變措施，村民約150人，部落張貼公告並分發口罩、護目鏡、水桶與照明燈等物資。部分居民擔憂火山灰將影響日常生活與空中交通，但也有居民表示過去經歷過噴發，已經習以為常。