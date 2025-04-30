復甦慢又碰上關稅戰！　中國3大航空首季「虧損逾166億」

▲中國南方航空China Southern Airlines。（圖／記者蔡玟君攝）

文／中央社

中國航空業疫後復甦的腳步緩慢，市場內捲競爭加劇、消費疲弱，近期又遇上美中關稅問題，可說是雪上加霜。據統計，今年第1季中國三大航空公司總虧損約達人民幣37.82億元（約新台幣166億元），虧損幅度較去年同期擴大。

據路透社，中國國有三大航空公司近日發布今年第1季財報顯示，這三家公司當季不但未能轉虧為盈，整體虧損幅度較去年同期擴大。截至目前，已經連續5年出現年度虧損。

北京日報則引述數據指出，三大航空公司中，中國國航今年首季營收400.23億元，年減0.11%，淨虧損20.44億，較去年同期大增22.07%；南方航空首季營收434.07億元，年減2.68%。淨虧損約7.47億元，與去年同期獲利7.56億元相較轉盈為虧；東方航空首季營收334.06億元，年增0.65%，淨虧損9.95億元，大於去年同期虧損的8.03億元。

報導提到，由於中國國內的經濟壓力，外部則因政治情勢緊張而抑制需求，中國的國際運能相較2019年仍低了約20%左右。航空業也擔心美國總統川普（Donald Trump）的對等關稅政策可能會抑制全球經濟成長，進而抑制航空客運和貨運的需求。

第一財經日前報導也提到，航空業競爭加劇，公務與商務的需求不足，以及匯率波動等多重因素的影響，其中市場內捲競爭加劇，旅客結構變化，機票價格水準持續下降，這些影響都反映在財報中。

報導另引述中國航空運輸協會的資料指出，雖然2024年的旅客量創歷史新高，但全年的經濟艙平均票價比2023年下降超過10%。這樣的趨勢在2025年仍在延續，以今年中國春運為例，民航旅客量再創歷史新高，但票價卻比2024年春運同期要便宜。