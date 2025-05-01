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南投梅子季　衛生局與同志健康中心合辦手作脆梅和性別友善宣導

▲南投縣衛生局與彩虹部落同志健康中心20日舉辦 「友善同行 梅(美)麗時光」 活動。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

▲南投縣衛生局與彩虹部落同志健康中心20日舉辦 「友善同行 梅(美)麗時光」 活動。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣衛生局與彩虹部落同志健康中心為推動性別友善與性健康教育，日前舉辦 「友善同行 梅(美)麗時光」 活動，吸引眾多民眾熱情參與，一同探索性健康知識，並親手製作酸甜爽脆的脆梅，並感受到陪伴與支持的力量，共同為打造一個包容尊重的社會環境而努力。

本次活動於4月20日於南投三和泳游池1樓會議室登場，也是「多元同行 彩虹FUN心」系列活動的一部分；現場透過「性病小學堂」淺顯易懂、互動問答的方式，帶領參與者了解性病預防與愛滋篩檢的重要性、破除常見的性健康迷思。也讓原本看似敏感的話題，在友善的對話中變得自然且充滿教育意義，接著由信義鄉公所指導「手作脆梅DIY」，參與者從挑選新鮮梅子、調配醃漬比例，到小心密封保存，享受每個步驟的驚喜與成就感，紛紛表示這是一次難忘的體驗。

▲南投縣衛生局與彩虹部落同志健康中心20日舉辦 「友善同行 梅(美)麗時光」 活動。（圖／南投縣衛生局提供）

縣府衛生局長陳南松表示，手作脆梅需要耐心與時間，就像多元族群的友善環境，也需要社會持續的關懷與耕耘，才能做成酸甜的梅子，成為彼此互助與理解的溫馨象徵；本次活動透過寓教於樂的方式，讓社會大眾在輕鬆互動中理解性健康與性別平權的重要性，在每個人心中種下性別友善的種子。

衛生局指出，今年還將推出更多性別友善活動，包括「情緒勒索自救術」、性別平等座談會、性健康講座等多元內容，持續推廣健康教育與平等理念，誠摯邀請民眾參加，更多活動詳情請關注該局網站及彩虹部落粉絲專頁（https://ntshb.tw/nth03tBfE3）。

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