嘉義福容voco酒店母親節專案 　限量30組越式洗頭體驗

▲▼ 嘉義福容voco酒店限量母親節專案 享越式洗頭再贈高級香氛蠟燭 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

母親最想要的不只是大餐，而是孩子貼心的相伴！嘉義福容voco酒店推出限量30組的「香寵媽咪，越洗越暖心」母親節住房專案，可以直接入住「雙人高級客房 二大床」，包含翌日雙人早餐，還能獲得紐約簡約保養品牌 (MALIN+GOETZ)香氛蠟燭1顆，且附贈「紫色美人 越式洗頭」雙人體驗，優惠價$6,500元起。

「香寵媽咪，越洗越暖心」母親節住房專案，優惠期限自2025年5月1日至5月30日止，可入住「雙人高級客房 二大床」就要讓母親睡得舒服，除了豪華住宿體驗外，此專案最大特色莫過於附贈紫色美人 越式洗頭舒壓放鬆行程，媽媽或閨密們能享受專業的頭部按摩服務，徹底放鬆身心。且每位預訂此方案的旅客，都能把 (MALIN+GOETZ)香氛蠟燭（價值$2,350元）帶回家，香味種類包括佛手柑或蘭姆酒隨機一款，點燃後可在家中感受溫柔的香調放鬆每一秒。

此外「田園西餐廳」為慶祝母親節，將於5月2、9日（晚餐）、3、4、10、11日（午、晚餐）6天、10個餐期推出全自助餐。每位成人$1,680元+10%並加贈焗烤龍蝦半隻，只要訂位人數達4人，即可獲贈「曼玉忍冬護手霜」1支。

32樓「福粵樓」祭出2025年母親節專案，於5月10日至11日期間提供兩種精緻桌菜，6人桌售價$12,800元+10%，10人桌售價$19,800元+10%，每桌皆附贈6吋母親節蛋糕「媽媽的馨」。宴會廳同步有限定桌菜，每席10人桌售價$13,888元+10%，一次預定15桌以上再贈樂團演唱，讓溫馨母親節增添熱鬧氣氛。https://www.fullon-hotels.com.tw/voco/cy/tw/