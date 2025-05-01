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母親節！婆婆要求媳婦先陪吃再回娘家　網嗆爆：等有婆婆節再說

隨著一年一度的母親節即將到來，多數人都會選在近期回家陪伴媽媽過節、聚餐。（示意圖，取自pexels）

▲母親節即將到來。（示意圖，取自pexels）

圖文／鏡週刊

婆媳關係若沒有維持基本的互相尊重，勢必會經常造成雙方的不愉快，甚至演變成「婆媳問題」。一名網友就表示，指母親節聚餐，媳婦應先陪婆婆吃，再回去陪娘家媽媽吃，該篇po文曝光引起眾網友留言撻伐。

隨著母親節即將到來，多數人都會選在近期回家陪伴媽媽過節、聚餐，以此表達感謝之意。若是結婚之後，通常也會先後分別安排聚餐時間，讓雙方都能回家好好過個母親節。

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不過，一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」po文，提到即將到來的母親節聚餐，認為媳婦應該先陪婆婆吃，再回去陪娘家媽媽吃。原po更強調，媳婦應該搞對先後順序，「當個懂倫理的人」。

該篇po文曝光後，有大批網友湧入留言嗆爆，「等有婆婆節了再說、懂？」「去找你兒子女兒啊，干媳婦甚麼事，一點倫理都不懂」、「妳的兒女是都啞巴嗎？」「妳兒子應該斷絕母子關係才對」、「妳不要侮辱倫理兩個字好嗎」「婆媳感情好……每天都一起吃飯，天天都是母親節……什麼時代吃飯要看日子」。


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