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母親節優惠開跑！OPPO Find X8現折4000、地標網通舊機換新大撒幣

記者蘇晟彥／綜合報導

隨著母親節到來，多家廠商也祭出相關優惠，OPPO即日起至 31 日開跑母親節活動，包含旅拍神機Find X8 系列最高現折NT$4,000元、好禮總價破萬元，AI潮流機Reno13 系列折扣後以兩萬初、萬元初價格即可輕鬆入手等；地標網通也推出「平板破盤專案」、「舊機變現金，媽媽冒愛心」，力拼價格最具競爭力，要讓子女送禮不再是負擔。

▼OPPO母親節系列活動開跑。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

平價A系列手機以千元親民價再享千元優惠，每日登錄抽獎遊戲再抽最高8,888元紅利；OPPO體驗店則精選指定機款送千元降噪耳機，入店體驗即享貼心服務與好禮。除了一系列購機優惠，購買指定機型並完成會員APP註冊及活動登錄，加碼享點數翻倍送；以點數兌換IoT/配件折價券，再享最高現折千元。

此外，OPPO也積極佈局南臺灣，選址於高雄鳳山，將於5/16開設OPPO高雄鳳山NOVA體驗店，開幕指定期間推出一系列活動，包含大手筆抽萬元購物金、排隊享限時限量千元商品銅板價等驚喜優惠；並將於5/24舉辦一日店長活動，邀請Wing Stars 人氣啦啦隊女神「一粒」到場互動，還可以一元競標萬元旗艦平板，力邀消費者一同共襄盛舉。

OPPO母親節將於5/1-5/31開跑 網路商店、體驗店同步祭優惠
OPPO網路商店：購指定機款享萬元好禮，日日抽紅利最高8,888元
．影像旗艦、AI潮流機、親民孝親機 多款熱門手機讓媽媽愛不釋手
．旅拍神機Find X8 系列，購機享萬元好禮：Find X8 Pro輸入折扣碼現折NT$4,000元，優惠價NT$33,990元，再送Enco X3i 真無線降噪耳機或除濕機；購買Find X8輸入折扣碼現折NT$3,000元，優惠價NT$24,990元，再送除濕機或行動電源。
．AI潮流機Reno13 系列，折扣後兩萬初、萬元初輕鬆入手：Reno13 Pro輸入折扣碼現折NT$3,000元，優惠價NT$20,990元，再送Enco Air4 真無線降噪耳機（市值NT$2,099元）；Reno13輸入折扣碼現折NT$3,000元，優惠價NT$16,990元（12GB+512GB）、NT$14,990元（12GB+256GB）；Reno13 F輸入折扣碼現折NT$2,000元，優惠價NT$11,990元（12GB+256GB）、NT$10,990元（8GB+256GB）。登錄皆享一年延長保固、一年螢幕意外保障，還可以最高半價優惠加購多款商品；Watch X2加購價NT$10,490 元，Buds2 Pro、SUPERVOOC 80W 超級閃充車用充電器加購價NT$520元。
平價A系列孝親機，千元親民價再折最高2,000元：A5 Pro 5G輸入折扣碼最高現折NT$2,000元，優惠價NT$7,490元（8GB+256GB）、NT$6,990元（6GB+128GB）；A3x輸入折扣碼現折NT$500元，優惠價NT$3,990元。登錄皆享一年延長保固。

5/24一日店長特別活動！萬元旗艦平板一元起標
 OPPO高雄鳳山NOVA體驗店將於5/24舉辦一日店長活動，邀請Wing Stars 人氣啦啦隊女神「一粒」到場與粉絲近距離互動，並舉辦競標活動，一元即可競標旗艦平板OPPO Pad 3柔光版（市值NT$17,990元），邀請廣大消費者一同到店共襄盛舉。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

行動裝置零售連鎖品牌地標網通，母親節檔期逆勢推出「平板破盤專案」，主打 iPad 新品與 Android 熱銷機型限時 79 折起，同時開出回收價超越原廠行情，為消費者爭取「購入新機最划算、回收舊機最超值」的雙重紅利。從新品價格到二手機回收，地標網通力拼價格最具競爭力，要讓子女送禮不再是負擔。

Samsung 平板母親節下殺79折　追劇神器入手最佳時機
地標網通針對 Samsung Tab 系列推出多款超值優惠，適合不同生活型態的媽媽：
● Samsung Tab A9 WiFi 4G/64G：地標價 $4,290（原價 $5,490），限時 79 折，高CP值，無壓力入門款。
● Samsung Tab A9+ WiFi 4G/64G：地標價 $5,490（原價 $6,990），限時 79 折。輕薄便攜，大螢幕觀看體驗佳，特別適合喜歡追劇、逛網拍、與家人視訊的媽媽。

iPad 新品破盤89折　文青媽、專業媽升級首選
不僅蘋果全新 iPad 系列能以超實惠價格89折孝敬果粉媽媽，地標網通甚至在母親節檔期祭出83折超殺價格：
● iPad mini 第七代 128GB WiFi（2024）：地標價 $14,990（建議售價 $16,900），89 折優惠。小巧便攜又支援強大效能，適合愛看書、記筆記、隨手拍照記錄生活點滴的媽媽。
● iPad Pro 11 吋 256GB WiFi（2024）：地標價 $30,790（建議售價 $34,900），89 折。搭載最新 M4 晶片，提供極致流暢體驗，特別適合喜愛攝影、設計、創作，或需要高度生產力的專業型媽媽。
● iPad 11 吋 128GB WiFi（2025）：地標價 $11,490（原價 $11,900）。入門版價格親民，是希望媽媽能輕鬆上網、影音娛樂、與家人遠距視訊的不二選擇。
● iPad 10.9 吋（2022／WiFi+行動網路版）：地標價 $13,990（原價 $16,900），下殺83折。配備 10.9 吋 Liquid Retina 顯示器與 A14 仿生晶片，支援行動網路連線，適合外出型媽媽，隨時連網工作、地圖導航不斷線。

舊換新同步啟動！回收價最高比原廠多出5,400元
地標網通推「舊機變現金，媽媽冒愛心」專案，讓孝親更實際。蘋果舊機最高回收價達 42,500 元，其中 iPhone 15 Pro Max 可換取最高 30,000 元，較原廠回收估價高出最多 5,400 元。若暫無換機打算，民眾可趁假期整理家中閒置手機，透過回收換現金，轉以紅包形式來表達對媽媽的心意更實在。
全台門市現貨支援　加碼贈送母親節禮
即日起至 5 月 11 日止，購買指定機款，即可享 ALTI 隨芯充迷你行動電源（Type-C）買一送一；5 月 2 日至 5 月 11 日購機再加贈康乃馨香皂花乙份，數量有限，送完為止。全台門市支援即時現貨、資料轉移與操作教學，讓媽媽換機開心輕鬆，暖心升級零負擔。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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關鍵字：

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