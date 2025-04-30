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反覆歸零年資！被控偷走清潔員特休　北捷：納入特休年資併計

▲▼台北捷運公司副總經理楊秦恒。（圖／記者袁茵攝）

▲台北捷運公司副總經理楊秦恒。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台灣勞動派遣產業工會8日踢爆，北捷652名清潔人員全屬「委外人力」，但北捷卻因委外制度，每2年合約結束就重新招標，造成人員年資歸零、特休重新計算，服務10年理應享有16天特休假的清潔員，只能得到3天特休，因此每天到捷運站背氣球、發傳單，直至北捷落實3項訴求。而北捷今（30日）回應，將變更現行契約辦理，納入特休年資併計。

針對北捷清潔人員年資、清潔契約納入併計特休年資及清潔人員收回自雇等3項訴求，台北捷運公司30日下午召開記者會回應，北捷與清潔公司目前正同步清查清潔人員年資，另組成工作小組檢視相關年資資料，經審慎評估後，將朝向變更現行契約辦理，納入特休年資併計，未來新清潔契約招標時亦比照辦理，維護清潔人員權益。

台北捷運公司指出，至於將清潔人員納編雇用一事，已召集市府相關單位開會，因涉及變更組織編制、公開招募及年長者就業事宜，因此目前各公民營機關機構皆採承攬方式辦理。

另外，針對近期有部分人士於捷運車站內表達相關訴求，北捷回應，車站屬公共空間，為維護廣大旅客乘車權益，如未經許可在車上或站區內募捐、散發或張貼宣傳品、銷售物品或從事其他商業行為者，站務人員將依照大眾捷運法進行裁罰，籲請各界遵守相關規定；對於部分人士以負面用語表達訴求，本公司正式呼籲停止不當行為，以維本公司商譽。

▲▼台灣勞動派遣產業工會「台北捷運，特休小偷」記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲台灣勞動派遣產業工會「台北捷運，特休小偷」記者會。（圖／記者袁茵攝）

台灣勞動派遣產業工會於8日與市議員柳采葳、何孟樺一同召開記者會，台灣勞動派遣產業工會顧問鄭中睿說明，北捷現有652名清潔員全屬委外人力，而北捷清潔標案為2年1標，倘若廠商合約結束沒繼續得標，由新廠商得標的話，勞雇關係就要重新計算。

鄭中睿提及，但一個新的外包廠商要投標時，要如何先聘652名人力？而舊廠商如何安置652名燙手山芋？所以站在勞工立場，普遍選擇留在北捷服務，而新廠商也樂見留任熟悉業務的「委外人力」，長久下來形成「委外人力」常駐採購機關，廠商、雇主不斷更換的狀態，也導致受僱年資一直歸零重算。

而鄭中睿提出3項訴求，要台北捷運公司立即清查旗下全體委外清潔人員年資並對外公開、立即與清潔業務承攬廠商契約變更，併計勞工特休年資，以及要北捷提出方案、時程，將委外清潔人員收回自僱，並公告工會自4月8日起，每天背上「台北捷運，特休小偷」氣球，前往北捷117個捷運站其中一站發放傳單，直至北捷落實訴求為止。

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