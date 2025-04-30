世壯運烏龍多！官網、秩序冊時間不同　蔣萬安報名壁球也查嘸時程

▲台北市長蔣萬安備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

將於5月17日登場的雙北世壯運爭議連環爆，台北市長蔣萬安報名壁球、壘球比賽，但民進黨台北市議員簡舒培批評，連蔣參賽的壁球至今都無賽程時間，現在還有民眾陳情，報名世壯運女子10公尺手槍賽，網站寫5月20日比賽，但手冊上卻寫5月24日比賽，結果助理致電體育局後才得知「官網是錯的」，竟要依照秩序冊時間比賽，痛批倘若世壯運出包的話，將貽笑世界。

蔣萬安30日下午赴台北市議會進行追加減報告並備詢，民進黨台北市議員林延鳳先是詢問，蔣萬安報名了世壯運哪個項目？蔣萬安回應「壁球跟壘球。」林延鳳追問，是否知道2項比賽的賽程？只見蔣萬安回答不出來，站在備詢台的研考會主委殷瑋緊急打暗號，蔣萬安才回應「5月22日到24日。」

林延鳳酸說，蔣萬安明明自己是選手，還需要殷瑋提醒嗎？蔣萬安則回嗆，「我知道5月22日到24日啊！議員你有報名嗎？你有沒有報名世壯運？你報名哪一項？你知道你什麼時候比賽？」但面對蔣萬安突如其來的嗆聲，林延鳳說，自己有無報名並非重點，外界都知道她有運動習慣。

林延鳳再問，是否知道2項運動的具體比賽時間？但只見殷瑋還是不斷在旁邊打暗號，讓林延鳳直言「殷瑋，你不是選手！」而蔣萬安則說，壁球是22日到24日，壘球是24日至25日，所以一定可以比賽到。但林延鳳追問，是否知道2場比賽的時間？蔣萬安沈默思考後稱，「我不會看那麼細嘛！我人會到，而且會盡量贏得比賽。」

▲台北市議員林延鳳質詢。（圖／記者林敬旻攝）

而簡舒培質詢時也提及，蔣萬安曾說遇到不公不義的事情，就會變成超級賽亞人好好處理，但如果蔣萬安不針對世壯運變賽亞人，那真的會被貽笑大方，剛剛蔣萬安知道壁球、壘球的時間，是因為殷瑋在旁邊打暗號，還是本來就知道？蔣萬安提及，自己本來就知道，因為安排行程的同仁有告知，且他也會主動詢問時間，然後做準備。

但簡舒培直接Po出世壯運查詢賽程網頁，只見搜尋「壁球」項目，完全查不到資料，簡舒培批評，「如果你不是有市府同仁或殷瑋告知，你根本不知道什麼時候參加比賽，因為所有壁球賽程都沒上網。」蔣萬安稱，賽程已經有了，至於細部對戰組合跟時間表，今天就會公開上網。

然而簡舒培持續Po出世壯運查詢頁面，只見35個賽事項目中，截至今天中午為止，有8項比賽都還沒公開資訊，強調「你該變身成賽亞人了，我們選手都在緊張什麼時候要參加比賽。」且如果世壯運出糗的話，無論是市長或議員都糗。

▲台北市議員簡舒培質詢。（圖／記者林敬旻攝）

面對簡舒培持續打臉，蔣萬安與旁邊的世壯運執委會執行長林哲宏不斷交頭接耳，且連簡舒培質詢期間都不斷在打暗號，使簡舒培要求議場時間暫停，並要林哲宏與體育局長游竹萍回座位，只留蔣萬安站在備詢台。

簡舒培表示，自己不是要給蔣萬安難看，只是昨天議會教委會安排世壯運專案報告，結果2023年擔任執行長的林哲宏，居然覺得不用出席，況且自己昨天質詢結束後，有民眾表達女友報名「女子10公尺空氣手槍賽」，結果官網公布時間與秩序冊時間不同，網路上稱5月20日比賽，秩序冊寫5月24日比賽，「如果你是這選手的男友，要叫她哪天參賽？」

面對官網時間與秩序冊時間不同，蔣萬安思考一陣子後說「我想這會做全面校正。」而簡舒培則公布答案，助理今天致電體育局，得知「官網上寫得是錯誤的，要依照秩序冊」，痛批蔣萬安為何不變成賽亞人、有沒有荒唐？對此，蔣萬安允諾，會請體育局、執委會在本週將所有正確資料做全面校正。

▼民進黨台北市議員簡舒培接獲陳情，民眾報名「女子10公尺空氣手槍賽」，結果官網公布賽程時間與秩序冊不同。（圖／台北市議員簡舒培辦公室提供）