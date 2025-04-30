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Uber One會員福利5／30起有變！生鮮雜貨及非餐點低消貴100元

▲▼「Uber」、「Uber Eats」宣布推出全新跨平台訂閱制會員方案「Uber One」。（圖／業者提供）

▲「Uber One」會員方案更新。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

Uber、Uber Eats自2019年推出會員方案，2022年跨平台升級全新訂閱制「Uber One」，只要成為會員即可直接享有2平台限定優惠。今（30）日Uber One會員方案宣布更新，其中，「生鮮雜貨及其他非餐點」單筆訂單最低金額將從現行的299元調整為399元，須多消費100元才有免運，服務費折抵也有變，5月30日起正式上線。

Uber One公布會員方案調整內容，「生鮮雜貨及其他非餐點」單筆訂單最低金額將從現行的299元調整為399元，「美食外送」單筆訂單最低金額維持199元；原先的服務費最高100%折抵優惠也有變，包括美食外送訂單最高享80%折抵、生鮮雜貨及其他類型訂單最多享20%折抵；原有的延遲送達Uber Cash點數禮遇則將取消。

同步公開新福利，包括「新會員福利」，Uber One會員可優先享有「最受好評的外送合作夥伴」的外送服務；「新功能與方案」，未來將規劃可與特定家庭成員共享會員福利的功能，以及更加實惠的Uber One新選項。以上調整內容將於5月30日起正式生效。

對此，Uber做出最新回應表示：「自2019年在台灣推出會員方案以來，我們持續在新服務、專屬優惠及功能升級投入資源，以滿足會員的需求。我們今日通知會員，於5月30日起調整會員福利，旨在為了持續強化與提升Uber One會員價值，讓會員享有豐富且物有所值的體驗。」

業者強調台灣是Uber極為重要的市場，「我們秉持不斷投入在地資源，致力為會員推出更多具價值且便利的專屬優惠與服務。我們期待持續深耕台灣市場，優化及拓展Uber One會員方案。

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