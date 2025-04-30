快訊／調查局證實了！吸金10億潛逃加拿大7年　貴婦奈奈將返台

▲調查局今證實，貴婦奈奈將返回台灣接受司法調查。（圖／翻攝自Facebook／貴婦奈奈粉絲團）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

網紅貴婦奈奈遭控吸金10億，隨後與男友黃博健潛逃至加拿大至今已7年，但日前傳出貴婦奈奈已與黃分手，且近日將返台接受司法調查。稍早調查局也證實，貴婦奈奈將返回台灣，待下機後將直接押解送台北地檢署歸案。

貴婦奈奈2004年間成立無名小站部落格，時常分享吃喝等貴婦生活，成為當紅部落客，在網路上小有名氣，也因此接了不少代言、業配；後無名小站式微，貴婦奈奈轉往臉書發展，創立粉絲專頁，吸引近30萬人追蹤。2011年間，貴婦奈奈與男友黃博健開設博全生技公司，並找來黃的名醫父親黃立雄開設「杏立博全」診所銷售醫美產品，並接受投資，但診所於2018年底無預警倒閉，貴婦奈奈與黃博健吸金高達10億元後潛逃出境飛往加拿大，令投資人血本無歸。

貴婦奈奈潛逃海外迄今已長達7年，對於遭控吸金一事，頻頻發聲喊冤；而同樣潛逃加拿大的黃博健父親黃立雄、母親林麗真則雙雙於2024年5月返台，分別解送北檢、士檢歸案。由於黃立雄欠稅高達7130萬餘元，到案後遭法務部行政執行署士林分署列為欠稅大戶，並發布「禁奢令」。

在「準公婆」返台歸案後，貴婦奈奈也傳出與黃博健分手，日前她強調願意接受台灣司法調查，還寫信給檢調高層，表示自己目前最大的心願就是返台照顧年邁的父母，強調黃博健家族診所事業與她無關，盼能返台說明清楚、洗刷冤屈。

今(30日)調查局證實，貴婦奈奈將返台接受調查，預計飛機抵台落地後，將直接押解送往台北地檢署歸案。