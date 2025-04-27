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高鐵過站不停「駕駛尿檢過關」　暫停勤務3個月！過1關才能復職

▲▼高鐵,列車,板橋站,高鐵列車。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵日前發生18年來首例過站不停疏失，影響150名旅客。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵4月14日發生通車18年來首例「過站不停」疏失，列車抵達板橋站後未開車門隨即駛離，150名旅客受到影響，該名駕駛第一時間遭暫停勤務，並依SOP進行尿檢，近日尿檢結果出爐且過關，高鐵研擬拉下該駕駛勤務3個月、內部受訓2個月，並通過航醫心理素質評估，才能再回到駕駛勤務。

高鐵14日一列北上204次車次原訂當天上午8時26分抵達板橋站，因駕駛人為疏失，導致車門未開啟即離站，超過150名旅客受到影響，高鐵事後也啟動進行調查和檢討，並先暫停該名駕駛勤務，且依據高鐵SOP標準作業流程規定，對該名駕駛進行驗尿檢查。

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近日高鐵駕駛尿檢結果出爐，檢查結果正常，據悉，該名駕駛有3年高鐵駕駛經歷，行事規矩老實，疑似當下不小心恍神，列車抵達板橋站後，列車長詢問為何沒給開車門「Door Release」燈號，他誤以為是列車長催他開車、該列車是不停靠板橋站班次，因此隨即將列車駛離板橋站，才發生過站不停的烏龍。

高鐵內部初步調查檢討後，研擬對該駕駛暫停駕駛勤務3個月，並進行內部受訓2個月，由於該名駕駛在事發後懊惱不已，考量其面臨龐大心理壓力，高鐵也規劃該駕駛經過內部訓練2個月後，還要經過航醫的心理素質評估，通過後才能回到駕駛工作，若醫師判斷心理上不適合，則將無法回到駕駛勤務。

對此，台灣高鐵公司回應表示，相關調查報告尚在內部程序中。

此外，高鐵公司也已著手研擬精進措施，採取有效之改善措施及機制，確保類案不再發生，相關精進機制近期內完成程序後定案。

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