新竹高鐵站周邊壅塞有解　站前優化、動線分流年底完工

▲交委會考察高鐵新竹站前道路車流動線。（圖／交通部提供）

記者周湘芸／台北報導

高鐵新竹站搭乘人次眾多，周邊道路常有壅塞情形，立法院交通委員會今前往新竹地區考察交通建設，交通部表示，已規劃設置站前廣場整體雨遮、調整公車月台面向與設置無障礙月台，另評估規劃分流公車與小客車進站動線，以改善高鐵七路臨停載客區併排停車、久佔停等造成的交通壅塞問題，預計今年底完工。

立法院交通委員會今考察新竹地區交通建設，包括「新竹站整體雨遮及公車月台調整工程」辦理進度、「高鐵新竹站站前道路車流動線調整研議暨高鐵新竹站西側新闢道路可行性」、「新竹縣竹東鎮中豐路交通改善規劃」、「楊頭高架延伸工程及銜接台 68快速公路辦理進度」及「西濱快速公路鳳鼻至香山段新建工程取消南寮漁港系統交流道」等案。

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交通部表示，有關新竹站整體雨遮及公車月台調整工程由台灣高鐵公司辦理中，除規劃設置站前廣場整體雨遮、調整公車月台面向與設置無障礙月台，另評估規劃分流公車與小客車進站動線，以改善高鐵七路臨停載客區併排停車、久佔停等造成的交通壅塞問題，預計今年底完工。

交通部也說，高鐵站西側基地已由鐵道局完成招商，將由宏匯竹高股份有限公司打造「未來之心 Gateway Plaza」，該基地除配合輕軌計畫，留設輕軌路徑及站體位置相關空間外，並規劃設計相關車行動線以及地下二層車輛臨停區，透過立體化工程手段以取代西側路面進站功能，相關規劃皆已完成核定。

交通部長陳世凱表示，此次考察高鐵站周邊相關工程規劃，預期將大幅提升周邊整體交通效率與旅運便利性，帶來更優質的通勤與轉乘體驗，已籲請台灣高鐵公司持續依工程規劃進度辦理，並請鐵道局督請開發人持續推動用地開發相關作業。

針對「竹東鎮中豐路三段476號前路段交通改善規劃」，公路局指出，已完成中央分隔線上設置交通桿，避免車輛違規跨越雙黃線，並建議警方於台3線北上下坡路段增設測速照相設備，後續將與新竹縣政府持續追蹤交通改善成效，並滾動檢討相關交通安全設施。

另外，有關「楊頭高架延伸工程及銜接台68快速公路辦理進度」，高公局表示，楊頭段銜接台68案目前辦理可行性評估中，涉及都市計畫、工程效益、水理分析等多層面課題，將儘速與相關單位研商並審慎研議可行性。

至於「西濱快速公路鳳鼻至香山段新建工程取消南寮漁港系統交流道」，公路局也說，將優先以串聯台61線斷鏈（即鳳鼻至香山段）主線為推動目標，系統交流道後續則持續與新竹市政府溝通協調，未獲取共識前，暫不建置。