　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新竹高鐵站周邊壅塞有解　站前優化、動線分流年底完工

▲▼交委會考察高鐵新竹站前道路車流動線。（圖／交通部提供）

▲交委會考察高鐵新竹站前道路車流動線。（圖／交通部提供）

記者周湘芸／台北報導

高鐵新竹站搭乘人次眾多，周邊道路常有壅塞情形，立法院交通委員會今前往新竹地區考察交通建設，交通部表示，已規劃設置站前廣場整體雨遮、調整公車月台面向與設置無障礙月台，另評估規劃分流公車與小客車進站動線，以改善高鐵七路臨停載客區併排停車、久佔停等造成的交通壅塞問題，預計今年底完工。

立法院交通委員會今考察新竹地區交通建設，包括「新竹站整體雨遮及公車月台調整工程」辦理進度、「高鐵新竹站站前道路車流動線調整研議暨高鐵新竹站西側新闢道路可行性」、「新竹縣竹東鎮中豐路交通改善規劃」、「楊頭高架延伸工程及銜接台 68快速公路辦理進度」及「西濱快速公路鳳鼻至香山段新建工程取消南寮漁港系統交流道」等案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部表示，有關新竹站整體雨遮及公車月台調整工程由台灣高鐵公司辦理中，除規劃設置站前廣場整體雨遮、調整公車月台面向與設置無障礙月台，另評估規劃分流公車與小客車進站動線，以改善高鐵七路臨停載客區併排停車、久佔停等造成的交通壅塞問題，預計今年底完工。

交通部也說，高鐵站西側基地已由鐵道局完成招商，將由宏匯竹高股份有限公司打造「未來之心 Gateway Plaza」，該基地除配合輕軌計畫，留設輕軌路徑及站體位置相關空間外，並規劃設計相關車行動線以及地下二層車輛臨停區，透過立體化工程手段以取代西側路面進站功能，相關規劃皆已完成核定。

交通部長陳世凱表示，此次考察高鐵站周邊相關工程規劃，預期將大幅提升周邊整體交通效率與旅運便利性，帶來更優質的通勤與轉乘體驗，已籲請台灣高鐵公司持續依工程規劃進度辦理，並請鐵道局督請開發人持續推動用地開發相關作業。

針對「竹東鎮中豐路三段476號前路段交通改善規劃」，公路局指出，已完成中央分隔線上設置交通桿，避免車輛違規跨越雙黃線，並建議警方於台3線北上下坡路段增設測速照相設備，後續將與新竹縣政府持續追蹤交通改善成效，並滾動檢討相關交通安全設施。

另外，有關「楊頭高架延伸工程及銜接台68快速公路辦理進度」，高公局表示，楊頭段銜接台68案目前辦理可行性評估中，涉及都市計畫、工程效益、水理分析等多層面課題，將儘速與相關單位研商並審慎研議可行性。

至於「西濱快速公路鳳鼻至香山段新建工程取消南寮漁港系統交流道」，公路局也說，將優先以串聯台61線斷鏈（即鳳鼻至香山段）主線為推動目標，系統交流道後續則持續與新竹市政府溝通協調，未獲取共識前，暫不建置。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 5461 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／00925退場！6／5終止上市
381萬存股族注意！8金控股東會紀念品曝光
周四起雨連下5天　一圖看降雨熱區
留美雙碩士領42K！　遭解雇提告吞敗
板南線江子翠往龍山寺「冒燒焦味」嚇壞乘客　北捷曝初步判斷
施工挖倒7棟透天！建商喊「沒錢」3年還沒重建　高市府說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

離職2年！她因「1動作」遭前公司提告　痛揭3點教訓

好市多購物車「阿嬤拿走1物」　喊年輕人讓一下！她傻：超荒謬

孩拿iPhone 16e被比下去！他佩服「敢生小孩的人」　網點出問題

3生肖「立夏」後轉運！事業一飛沖天　屬牛財運旺爆

導演李安也愛吃！台中知名鍋物店推母親節優惠「肉盤買1送1」

社群短影瞎傳「免洗餐具收費搶錢」　彭啓明：建議政府禁抖音

明後天轉乾飆高溫　周四起雨連下5天

伙食費「月燒1萬2」！她壓不到1萬內喊好慘　網揪關鍵原因

出國「必備5大保健品」！營養師曝「防失眠、拉肚子」：有效應急

東部觀光升級！秀姑巒溪遊客中心重建開工　估明年12月完工

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

【嘴角壓不下來】韓國女團 #NMIXX 開球！ #徐若熙 合照用手套遮笑容XD

雨琦教薇娟唱〈跳樓機〉　一學就會敲好聽～

鬼鬼產後回《營業中5》感動泛淚　姚元浩靈魂拷問..「再生一個」有條件

【多慧生氣氣啦～】氣到嘟嘴跺腳表情超可愛XD

離職2年！她因「1動作」遭前公司提告　痛揭3點教訓

好市多購物車「阿嬤拿走1物」　喊年輕人讓一下！她傻：超荒謬

孩拿iPhone 16e被比下去！他佩服「敢生小孩的人」　網點出問題

3生肖「立夏」後轉運！事業一飛沖天　屬牛財運旺爆

導演李安也愛吃！台中知名鍋物店推母親節優惠「肉盤買1送1」

社群短影瞎傳「免洗餐具收費搶錢」　彭啓明：建議政府禁抖音

明後天轉乾飆高溫　周四起雨連下5天

伙食費「月燒1萬2」！她壓不到1萬內喊好慘　網揪關鍵原因

出國「必備5大保健品」！營養師曝「防失眠、拉肚子」：有效應急

東部觀光升級！秀姑巒溪遊客中心重建開工　估明年12月完工

水患自主防災　雲林78社區共學共進守護家園

《惡靈古堡4重製版》慶祝影片出現「IX」　網嗨喊：RE9要來啦

化親情為大愛！　吳豪俊代表雙親捐150萬救災裝備助南消特搜隊

台灣報稅季到了！班艾佛列克「溫馨提醒」　《會計師2》票房開紅盤

宜蘭最新海景第一排私廚料理！漁港直送海味鍋物　嗑現蒸A5和牛捲

科技力加持！斗六教師研習中心升級　引領智慧教育新時代

快訊／ETF退場！　00925確定6／5終止上市

搭機小心被盜！空服員揭「3常見動作恐被盯上」：登機前後都有危險

381萬存股族注意！8金控股東會紀念品曝光　餐廚風吸睛

力暘綠電案延燒　台南市經發局秉公處理依法行政期盼司法毋枉毋縱

【多慧生氣氣啦～】氣到嘟嘴跺腳表情超可愛XD

生活熱門新聞

快訊／8級強風要來了　今「全台有雨」下最大地區曝

日本飯店警告　「4備品」千萬別帶走

她不能接受春水堂收10％服務費　員工曝原因

蔡阿嘎被堂妹狠酸！　蔡家老么曝家族恩怨內幕

210元吃麵中千萬發票　只剩8天快來領獎

「1號颱風」恐生成　模擬路徑曝

台灣「連鎖加油站」無預警倒光！　官網消失了

薄荷能抗大腦衰老！醫曝神奇功效

李珠珢跳椅子舞　90度彎腰「雙球炸出」！球迷嗨

別再掏耳朵！醫師曝「3大風險」：真實案例

小北百貨「1神物」波蘭人狂讚！台網曝真相笑翻

藍白426上凱道！外國記者「直白3字」評價

19歲酒店妹整形拚上位卻遭冷凍　一票人指這原因

超佛心公司！　家有15歲以下小孩每月薪水加給

更多熱門

相關新聞

高鐵端午疏運加開127班次列車　4／30起開放購票

高鐵端午疏運加開127班次列車　4／30起開放購票

端午節即將到來，台灣高鐵公司5月28日至6月2日規劃端午節假期疏運，期間加開127班次列車（南下58班、北上69班），總計6天提供1062班次的旅運服務，旅客可自4月30日凌晨零時起，透過網路訂票系統、高鐵合作便利商店及「T- EX行動購票」App，或於各車站售票窗口及自動售票機訂票。

高鐵過站不停「駕駛尿檢過關」　暫停勤務3個月！過1關才能復職

高鐵過站不停「駕駛尿檢過關」　暫停勤務3個月！過1關才能復職

「太保勇士」安啦！　嘉義房仲：供需健康穩定「價不跌」

「太保勇士」安啦！　嘉義房仲：供需健康穩定「價不跌」

寵媽大作戰！搭大眾運輸Get靈感

寵媽大作戰！搭大眾運輸Get靈感

高鐵母親節再增4班次「4／26開搶」　線上訂團體票享優惠

高鐵母親節再增4班次「4／26開搶」　線上訂團體票享優惠

關鍵字：

高鐵新竹站壅塞動線

讀者迴響

熱門新聞

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

八仙塵燃傷者：我不是你們的勵志故事

快訊／下軍令　朱立倫：全台民代罷綠委列入考核

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」

快訊／8級強風要來了　今「全台有雨」下最大地區曝

日人妻「1天被硬上3次」！婚內性侵11年生6孩

即／北市大安區某國小女老師墜樓亡

日本飯店警告　「4備品」千萬別帶走

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

蕾菈減肥1年半「體脂剩18%」首參加健美賽

蔡阿嘎員工爆想跳槽！薔薔收履歷「堅決不用」吐實情

她不能接受春水堂收10％服務費　員工曝原因

蔡阿嘎被堂妹狠酸！　蔡家老么曝家族恩怨內幕

210元吃麵中千萬發票　只剩8天快來領獎

獨／歐陽妮妮宣布搬回杭州　張書豪「帶兒兩邊跑」回應了

更多

最夯影音

更多

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面