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社會 社會焦點 保障人權

惡警家族欺負媳！　逼離婚偽造房產債權

陳錦龍（左）與陳慧娟（右）警官姊弟，遭A小姐指控製造假債權來騙錢。（讀者提供）

▲陳錦龍（左）與陳慧娟（右）警官姊弟，遭A小姐指控製造假債權來騙錢。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

彰化縣消防局一名已婚陳姓官員，3年前突然獨自搬回老家，甚至連岳父過世也不聞不問，陳妻為逼丈夫出面，提起離婚訴訟，沒想到首次調解，陳竟帶著同為警大畢業的姊姊、姊夫對陳妻嗆聲，硬逼她用600萬元買下夫妻共同居住的房子。離譜的是，陳妻事後查閱房產資料，房子竟莫名設定扺押給陳父，得償還400萬元債務，陳妻一氣之下告上法院，但陳竟夥同大姑侵門踏戶，把她跟2個孩子逼到崩潰大哭。陳妻忍無可忍，決定踢爆前夫警官家族惡行，為自己跟孩子討回公道！

投訴人A小姐表示，她的前夫陳錦龍目前任職彰化縣消防局，3年前突然獨自搬回老家，還說自己沒錢，接著就把給妻小的生活費砍到只剩1、2萬元，後來A小姐的孩子身體出狀況、父親也因病成為漸凍人，留職停薪的A小姐蠟燭兩頭燒，自己壓力大到也得去看身心科，但陳錦龍一直到岳父過世前都沒去探望，更誇張的是，A父前年7月過世後，陳隔月就直接把A小姐與孩子住處的水電停掉，似乎想逼母子3人淨身出戶，讓A小姐氣得提起離婚訴訟。

陳錦龍（後左）原本相當顧家愛小孩，卻在約3年前突然變樣，A小姐（後右）至今仍搞不清楚原因。（讀者提供）

▲陳錦龍（後左）原本相當顧家愛小孩，卻在約3年前突然變樣，A小姐（後右）至今仍搞不清楚原因。

「老實說，當下我只是想藉由訴訟逼他出面講清楚，我還安慰我媽，說訴訟過程會調解、諮商，不會說離就離。」A小姐說，沒想到第一次調解，陳錦龍一家就說他們都是警大畢業的，嗆她玩不過他們，還逼她簽字離婚，莫名扛下600萬元債務！

陳錦龍現為彰化縣消防局（圖）的外勤主管。（翻攝Google Maps）

▲陳錦龍現為彰化縣消防局（圖）的外勤主管。

原來，前年11月21日調解當天，除了陳錦龍外，連他在桃園市警局刑事鑑識中心當警官的姊姊陳慧娟、在消防署訓練中心擔任科長的姊夫周鴻呈也一同出席。調解剛開始不久，陳姊就反客為主，不斷指控A小姐偷弟弟的錢，並要求A小姐簽字離婚、拿出600萬元買下現在住的房子。

消防署訓練中心科長周鴻呈（圖）是陳慧娟丈夫，前年11月也出席陳錦龍的離婚協調會。（翻攝畫面）

▲消防署訓練中心科長周鴻呈（圖）是陳慧娟丈夫，前年11月也出席陳錦龍的離婚協調會。

更離譜的是，A小姐的房仲友人幫她查詢相關資料，結果發現陳錦龍早在調解會前1個月，偷偷申請權狀遺失，並在法定公告3個月期滿隔天，立刻申請新權狀、設定抵押400萬元債務，而債權人竟是陳父。但更讓A小姐無法接受的是，前夫跟大姑甚至把孩子當成離婚爭產的工具！

「我跟前夫離婚之後，協調每人輪流照顧孩子14天，結果去年6月，孩子過去前夫那邊第一天，前夫跟他姊姊就帶著孩子回來找我，小孩跟我說，是姑姑的意思，姑姑甚至在孩子面前跟我前夫說，不能讓我太囂張，結果連孩子都看不下去，氣到拿手機錄影蒐證。」A小姐說完，提供3段影片檔給本刊，證明自己所言不假。

A小姐簽完離婚協議後才發現，前夫將位於秀中街上的房產設定抵押，而債權人竟是前公公。（翻攝Google Maps）

▲A小姐簽完離婚協議後才發現，前夫將位於秀中街上的房產設定抵押，而債權人竟是前公公。

這樣的狀況讓A小姐情緒崩潰，她對著前夫大喊：「你想要逼死我嗎？我欠那麼多錢，怎麼養孩子？你偽造債權耶！」鏡頭外傳來孩子的啜泣聲，掌鏡的孩子繼續拍攝著父親的身影問道：「為什麼？」

「我告前夫的民事官司，明明隔天就要調解，有問題可以到時候再說啊！他們卻非得在前一晚來鬧，搞到我們母子3人崩潰大哭一整晚，我的律師認為，他們可能是故意要鬧到我無法出席，讓法官對我的印象不好，這樣對他們才比較有利。」A小姐痛批，前夫跟大姑不僅知法犯法、製造假債權，還用這種方式對待小孩，實在太離譜！

A小姐說父親（中）因病成漸凍人後，自己忙於照護，但陳錦龍（右）至岳父過世始終不聞不問。（讀者提供）

▲A小姐說父親（中）因病成漸凍人後，自己忙於照護，但陳錦龍（右）至岳父過世始終不聞不問。

如今，A小姐在塗銷抵押權登記的官司一審獲得勝訴，法官認為無法證明債權存在。至於撤銷調解結果的官司，則因白紙黑字的簽名敗訴，但無論官司結果如何，她只想讓社會大眾知道這對警官姊弟的真面目，為自己跟孩子討回公道！

針對A小姐的指控，本刊透過彰化縣消防局及桃園市警局，詢問陳錦龍及陳慧娟2人的說法，陳女透過市警局表示，因為A小姐要求1個月12萬元的高額贍養費，家人認為既不合理也沒能力給付，且A小姐在法院的相關訴訟均敗訴，認為這是惡意抹黑的爆料行為。陳錦龍則至截稿前仍未回應。


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