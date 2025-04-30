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基隆民政處長張淵翔40萬交保！紀文荃、張金發羈押禁見

▲基隆市民政處長張淵翔(圖右)遭聲押。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市民政處長張淵翔被裁定40萬元交保。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、柯振中／基隆報導

基隆市國民黨黨部捲入個資與文書偽造案，檢調查出有多名相關人員涉案。張淵翔等3人因涉嫌違反《個資法》及偽造文書罪，檢方近日完成偵辦，法院已就各人情節作出處分。其中張淵翔以40萬元交保，張金發、紀文荃則遭羈押禁見。

法院指出，基市府民政處長張淵翔在訊問時坦承違法，涉利用職務非法使用個資，並行使偽造私文書，綜合與共犯之間的通訊紀錄、罷免提議人名冊及查對結果等證據，犯罪嫌疑重大。雖然尚有共犯未到案，有串供疑慮，但考量其態度配合，最終裁定以40萬元交保，並限制住居、不得與共犯或證人聯繫。

相較之下，罷免領銜人紀文荃、國民黨仁愛區黨部主任張金發否認所有指控，但根據檢方掌握的證據，包括罷免名冊、黨員名冊及手機對話紀錄等，足以認定兩人涉嫌非法使用個資與偽造文書，嫌疑重大。且通訊紀錄顯示，2人在得知案件曝光後，立即刪群重組、指示清除通訊紀錄，涉嫌湮滅證據與串供，對偵查造成阻礙。

法院認為，2人不僅避重就輕，供詞與其他共犯及證人說法矛盾，加上仍有共犯未落網，若僅責付或交保，難以確保偵審順利進行，因此裁定羈押禁見，並禁止接見通信。

 
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