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台東「挫賓行動」罷團收7古人連署　網驚：名冊上筆跡全相同

▲▼ 台東罷免黃建賓團體，26日收到一封荒謬的連署書，連署人竟是古代皇帝、皇后、神明。（圖／翻攝「台東挫賓行動-罷免黃建賓立委」臉書 ）

▲ 台東罷免黃建賓團體，26日收到一封荒謬的連署書，連署人竟是古代皇帝、皇后、神明。（圖／翻攝「台東挫賓行動-罷免黃建賓立委」臉書 ）

記者鄒鎮宇／綜合報導

罷免團體「台東挫賓行動-罷免黃建賓立委」29日發文表示，近日收到連署信件，上面的連署人都是千年前的歷史人物，痛批作法惡劣。然而，有網友發現，連署名冊上的7人，筆跡全都相同，疑惑「簽名時沒人注意？」

罷免總部29日在臉書「台東挫賓行動-罷免黃建賓立委」發文指出，26日收到一封奇怪的連署信件，因這封信本身填寫的資料就有問題，進一步查證，才發現連署書裡的七個人沒一個是「中華民國台灣國民」。

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連署書內的姓名人物包括，漢武帝皇后衛子夫(西元前91年逝世)、唐玄宗李隆基(西元762年逝世)、唐太宗李世民(西元649年逝世)、唐朝開國功臣李大亮(西元645年逝世)、東晉大臣車騎將軍謝玄(西元388年逝世)、唐朝曹國公徐懋功(西元669年逝世)、唐朝開國名將池府千歲池夢彪。

根據「台東挫賓行動-罷免黃建賓立委」罷團PO出的照片，該罷免案連署人名冊上，分別有姓名、國民身分證、出生年月日、戶籍地址及簽名或蓋章等幾格，7名假資料被填好填滿。

網友看完紛紛留言，「留下他的信封喔，一樣可以告發違反選罷法及偽造文書罪喔」、「所以修選罷法是對的，罷免要提出身分證明文件，才不會有死亡連署或偽造文書的情事發生」、「支持一律提告吧，很多人都覺得很有趣，當作遊戲，不知道做了什麼就要承擔責任，甚至可能是學生覺得好玩就這樣做」。

也有人說，「也算有用心，只是簽名字跡一樣，只能給他87分」、「一看就像是同一個人的筆跡，編故事的成分很大？」「簽名時沒人注意？制度漏洞百出」、「鉛筆註記的字跡，猛一看是兩種字跡，但筆勢及角度卻與連署者的一樣」、「這一看就同一個人寫的，這種無聊份子到處都有，有什麼好講的」。

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