南方熱帶擾動可能成今年首颱　氣象署：不確定性大

▲目前在菲律賓東南方有一個熱帶擾動99Ｗ正在發展。（圖／取自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

記者周湘芸／台北報導

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前在菲律賓東南方有一個熱帶擾動99Ｗ正在發展，有機會增強為熱帶性低氣壓，甚至成為今年首個颱風。中央氣象署預報員劉沛滕表示，5月有首個颱風生成還算正常，但5月能直接影響台灣的颱風比較少，現在擾動還有消長空間，後續不確定性因素還很大。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，菲律賓東南方有一個熱帶擾動99Ｗ正在發展，歐洲模式及美國全球模式均已有反應，有機會在未來幾天進一步增強為熱帶低壓，甚至成為今年首颱，但目前路徑預報相當分歧，是否靠近台灣或影響天氣還言之過早，建議多觀察幾天。

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劉沛滕表示，今年還沒有颱風生成，若此熱帶擾動生成為颱風，為今年第1道颱風，但現在擾動還有消消長長空間，不一定會形成，且可能有其他低壓發展起來，後續還需要再觀察。

劉沛滕指出，過去也曾在冬季1、2月就有首個颱風生成，雖然當時台灣位於冷高壓範圍內，但南邊海面也可能有熱帶擾動發生，另外，過去也曾在6、7月才有首個颱風生成，橫跨範圍很大，因此5月有首個颱風生成還算正常，但5月能直接影響台灣的颱風比較少，後續不確定性因素還很大，可再多加觀察。