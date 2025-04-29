1號颱風「蝴蝶」可能生成　模擬北轉路徑曝

▲吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬未來10天熱帶擾動，大部分無明顯發展，少部分模擬路徑在菲律賓或其兩側海面北轉。（圖／翻攝Weathernerds）

記者陳俊宏／台北報導

今年第一個颱風「蝴蝶」是否可能生成？對此，中央氣象署預報員張承傳表示，可能生成颱風，也可能沒有，不確定性比較大，還要再觀察。而氣象專家吳德榮也分享最新歐美模式系集模擬圖。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲系集模式模擬，未來10天熱帶擾動大部分無明顯發展，少部分模擬路徑在菲律賓或其兩側海面北轉；最新美國（GEFS）系集模式模擬則發展得較強，其模擬路徑在菲律賓東側北轉。

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▼吳德榮說，最新美國系集模式模擬擾動發展較強，模擬路徑在菲律賓東側北轉。（圖／翻攝Weathernerds）



吳德榮說，最新歐美系集模式路徑雖不同，但未來10天內若有熱帶擾動發展，則期間內將不利於形成，冷暖氣團彼此對峙的梅雨滯留鋒；由於模擬資料仍相當分歧，勿急下定論，應持續觀察。

至於今年首颱是否可能生成，張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，不是很明確，雖模式有做出，但每一報都不一樣，可能生成颱風，也可能沒有，不確定性比較大，還要再觀察。