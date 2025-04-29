索馬利亞30日起禁台灣護照入境　外交部嚴正抗議！籲國人暫勿前往

▲索馬利亞政府堅持「一個中國」原則，通告自4月30日起，禁持台灣護照、旅行證件進出及過境索國。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

索馬利亞政府通告，根據聯合國大會第2758號決議，堅持「一個中國」原則，因此自今年4月30日起，所有由台灣或其附屬機構簽發的護照及旅行證件，不得再用於進出及過境索國。對此，外交部29日嚴正抗議，並要求索馬利亞政府立刻撤銷該項公告。

外交部指出，索馬利亞在中國唆使下，錯誤解釋聯大第2758號決議，與所謂「一個中國原則」掛勾，圖謀製造台灣隸屬於中華人民共和國的假象，並限縮我國民旅行自由及安全，外交部予以嚴正駁斥並強烈譴責，要求索馬利亞政府立刻撤銷該項公告。

外交部表示，外交部及我國駐索馬利蘭共和國代表處刻與索馬利蘭共和國政府共同洽請理念相近國家及國際組織採取具體行動，以撤銷此一錯誤作法。不過，為確保國人旅行安全及便利，在索馬利亞政府尚未撤銷前述公告以前，呼籲國人暫勿前往索馬利亞聯邦、索馬利蘭共和國。

外交部進一步指出，索馬利蘭共和國自1991年宣布獨立以來，已進行4次總統大選，政治情勢穩定，民主持續深化，與台灣同為民主自由的理念相近國家。如今，索馬利亞政府藉由控制索馬利蘭領空，阻止民主國家人民相互交往的粗暴行徑，已對非洲之角情勢造成惡劣影響。

外交部表示，本案後續如果有相關發展，將及時對外說明。