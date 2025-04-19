護照剛換竟遭海關攔截！　這原因出不了國「還賠1萬多」

▲民眾遇到新護照損壞狀況，導致資料無法判讀。（圖／CTWANT提供）



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有民眾近日要出國，卻在機場發現新辦好的護照出現損壞，導致海關無法判別資料、無法通關，最後只能臨時補辦護照和重買機票，造成原先預訂的國外遊樂園門票作廢，整體損失超過1萬元。對此，專家就提醒，護照使用與保存務必格外小心，否則可能影響整趟行程。

根據《東森新聞》報導，該民眾在邊境查驗時被攔下，原因是海關發現其護照資料頁縫線鬆脫、頁面脫落，無法正常讀取關鍵資訊，因此無法通關。雖然該位民眾近期辦理護照，但疑似在使用或保管過程中受損，仍無法被視為有效文件。

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這位民眾最後市緊急前往外交部領事事務局補辦護照，不僅需支付急件費用2200元，還得重新購買去程機票，花費超過4000元；此外，先前購買的國外遊樂園門票也因逾期作廢，總計損失逾萬元。

針對這樣的狀況，旅遊達人傑西大叔曾表示，護照使用和保存需要特別謹慎，包括在國外辦理免稅手續時也要小心操作，否則發生損壞除了影響到行程，申請換發時的審核時間恐怕會拉長，甚至僅能取得效期較短的新護照。

民眾若有護照損壞紀錄，未來換照時也可能會受到限制，對經常出國的旅客來說相當不便。傑西大叔另外提醒，不少旅客喜歡在旅途中收集各地紀念章蓋在護照上作紀念，但這類行為其實可能導致護照報廢，護照內頁僅能蓋正式戳記，任何紀念章、簽名或圖案都屬於不被允許的異物記錄，恐影響護照的效力與合法性。

另外，外交部也指出，護照為國人於海外的重要身分及國籍證明文件，持照人如擅自在護照內頁增刪塗改、加蓋章戳，或因保管不當造成護照頁面有明顯凹折、污損、破損、脫落、泡水等情形，均可能引起外國證照查驗人員的質疑而造成通關不便。

由於各國海關證照查驗人員或航空公司人員審查嚴謹程度不同，因此難以明確界定標準，民眾若遇到上述情形，不論效期還有多久，都該儘速向外交部領事事務局或外交部中部、南部、東部及雲嘉南等任一辦事處申換新護照，以免影響權益。

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