逆子菜刀剁下媽媽頭顱　一審判刑17年！被問「為何不工作」怒弒母

▲連姓男子弒母案，北院一審判刑17年。（資料照／記者陳以昇攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市59歲連姓男子不滿母親問了一句「為何不工作」，持菜刀剁下母親頭顱，被依殺害直系尊親屬罪起訴。由於連男患有思覺失調症，加上被害人家屬同時也是加害人家屬，涉及隱私及人倫慘劇，因此家屬聲請不行國民參審程序，由一般法庭審理。台北地院本月29日一審判刑17年，全案仍可上訴。

根據判決書，連男與妻小、84歲母親同住。2023年7月4日下午，他不滿母親質問「為何不工作」，趁對方用餐時，徒手猛掐脖子，用力之猛，導致母親舌骨斷裂。隨後，他又到廚房拿菜刀，朝母親後頸猛砍，刀砍鈍了，又換一把刀繼續砍，直到母親身首分離。

當時鄰居本來約好要來連家拿東西，但按了門鈴都沒人回應，往屋內探頭一看，竟赫見連男雙手沾滿鮮血、呆坐在地，且疑似有人倒臥在地，嚇得他趕緊報案。警方到場破門，發現連母倒臥客廳三人座沙發前，身首異處，已明顯死亡，一旁還留有2把菜刀，當場將連男逮捕。

據了解，連男平日十分安靜和順，僅在10多年前突然無故緊勒親生子女的脖子，所幸當時家人在一旁制止，才未釀成憾事。親友過去受訪時表示，一家人同住新店，平常相處融洽，只是連男當兵時不知道發生什麼事情，好像中邪，回家後就很少開口講話，家人不時介紹他到各式餐廳商行打工。

親人表示，連男3年前在餐廳找到一份洗碗工作，但薪水都被妻子拿走，由於連男有酗酒、抽菸習慣，常向賣菜的母親拿錢買菸，卻又經常隨手亂丟菸蒂，母子倆時常為此吵架，但從未有過激烈衝突，怎料如今竟發生憾事。

案件發生後，連男被檢方依殺害直系尊親屬罪起訴，但經醫院精神鑑定患有思覺失調症，加上被害人家屬同時也是加害人親屬，傷痛刻骨銘心，涉及家事隱私，因此家屬聲請不行國民法官庭審理，檢辯均認同，因此轉由一般法庭審理。

台北地院本月29日審結，判處連男有期徒刑17年，刑後令入相當處所監護3年。可上訴。