高雄男不滿被分手狂傳簡訊、輪胎洩氣　拿菜刀砍情敵下場曝

▲楊男砍傷情敵後逃逸6天，遭警方逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名楊姓男子（42歲）因不滿宋姓女友和他分手，不僅狂傳簡訊騷擾，還將她的汽車輪胎漏氣，去年10月間，楊男在街上見到宋女和新的林姓男友，醋火中燒拿菜刀當街將林男砍傷後逃逸，警方循線在6天後逮捕楊男，法院審理後，依傷害罪判處楊男徒刑1年6月、違反保護令部分判刑10月，得易科罰金。

判決指出，楊男與前女友2023年7月結束同居關係後，持續以通訊軟體傳送「我等兄哥招待砍人」、「要給妳吃屎」等恐嚇訊息，迫得女方於同年8月聲請保護令。未料楊男變本加厲，於10月5日前往鳳山區前女友住處，先將其汽車輪胎全數洩氣，後見女方與40歲林姓新男友共乘機車，竟持磚塊攻擊兩人。

最後雙方爆發肢體衝突後，楊男突然掏出預藏菜刀追砍林男，導致林男左上臂、背部及手腕多處深度撕裂傷，林男雖以辣椒槍反擊仍不敵受傷，楊犯後逃逸6日終遭警方逮捕移送，檢察官複訊後將他聲請羈押禁見獲准。

法院審理時，楊男辯稱「騎車巧遇、正當防衛」，更指對方持花盆攻擊在先。

但法官根據監視器畫面，認為案發時林男原空手逃離，楊卻持刀從後方追砍，且楊男早有持械騷擾前科，明顯違反保護令禁止接觸、恐嚇等規定。審酌楊男犯後態度及造成傷害，依《刑法》傷害罪處1年6月徒刑，違反《家庭暴力防治法》另處10月徒刑，得易科罰金，合併執行1年10月，全案可上訴。