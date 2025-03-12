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獨／北市情侶1墜樓1刀傷案情曝　他懷疑亮麗酒店妹有小王爆衝突

▲▼獨／北市大安區驚傳男女互砍！男「開窗墜落」女中多刀雙雙送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北市大安區驚傳情侶互砍，男「開窗墜落」、女多刀傷雙雙送醫。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者張君豪、黃彥傑／台北報導

北市大安區市民大道4段11日20時許發生一起情侶糾紛衍生的墜樓刀傷意外，警方到場發現男子從4樓墜落重傷、女子則在同樓層臥室內左手中刀倒臥血泊中，本以為是情侶吵架、男子殺傷女子後發生墜樓事件，緊急將兩人送醫並展開調查，未料案情出現大逆轉，原來是墜樓的馬男（22歲、經查有多項前科）懷疑女友在外討客兄，當晚酒後返家大吵大鬧，聶女（22歲）被無端懷疑節操不佳，回嗆男友「你喝酒回家就發酒瘋，懷疑我找小王」，怒持菜刀自傷以示清白，兩人均重傷送醫，目前正在接受手術治療。

▲▼獨／北市大安區驚傳男女互砍！男「開窗墜落」女中多刀雙雙送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

馬男看到自己發酒瘋搞到女友自傷後，十分懊悔，隨即發生墜樓事件，摔落1樓某店門口人行道上，頭臉、骨盆腰椎骨折，傷勢嚴重；至於聶女部分，其左手橈骨動脈斷裂，有生命危險，也被送醫搶救，經院方緊急進行動脈縫合手術後脫離險境。馬男今晨被推入開刀房進行手術，初步了解雙方並無生命危險。

據了解，馬男有多項前科，警方研判應為幫派成員，聶女外型亮麗，目前在北市某酒店當小姐，兩人交往約3個多月，馬男懷疑聶女上班場所複雜，且下班經常回覆酒客訊息，認為女友在外養小王，是以經常發生爭吵，警方調查後依職權通報市府家防中心列管，後續將由社工及家防中心人員訪視輔導，警方也將待兩人傷勢穩定後訪談、釐清事發過程。

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