　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「不要的菜刀」丟回收還是垃圾車？小心噴6000　環保局曝正解

不要的菜刀可以回收，但需要獨立交給資源回收車並提醒清潔隊員。（示意圖／翻攝自pexels）

▲台南市環保局表示，不要的菜刀可回收，但需要獨立交給資源回收車並提醒清潔隊員。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

家裡的刀具用久了容易變鈍，很多人買了新菜刀後，卻不知道該如何處理舊菜刀。對此，台南市環保局官網表示，菜刀可以回收，刀身屬於廢鐵類，只要將菜刀獨立交給資源回收車，並告知清潔隊員以免受傷即可。

一名網友在論壇mobile01發文表示，家裡陸續買了新的刀子，其中一把舊的刀子變很鈍，不過磨一磨應該還可以使用；另外一把刀的刀柄已經不堪使用，想丟掉又不知道該怎麼處理，擔心會傷到收垃圾的清潔人員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引起熱議，有網友建議「若真的要丟棄，可以送到資源回收站」、「若老刀真的不值得維修想要丟棄，可以用3、4層報紙包裹好，再以塑膠袋包好，於資源回收日丟棄，清潔人員多會對這類廢棄物更加留意」、「問問父母住家附近有沒有所謂的『估物商』，估物商專收廢棄金屬、紙張書籍，賣個10元也好，總之別亂丟棄」。

對此，台南市環保局官網提出解方，表示菜刀刀身屬廢鐵類，可以回收，回收時要獨立交付給資源回收車，並特別提醒隨車人員，以免造成人員受傷。新北市環保局也提醒，廚房常用的刨絲刀、刨刀、削皮刀以及矽膠攪拌刮刀皆屬於不可回收物，請裝在專用垃圾袋交給垃圾車；而美工刀片也不可回收，因體積過小，具危險性，也應妥善包好再丟棄。

另外，根據《廢棄物清理法》規定，若民眾未依規定亂丟，環保局可依法處以1200元至6000元罰款。

延伸閱讀
人妻和老公合買第二間房打算出租　婆家竟想讓公公白住
孕期痛失愛犬遭嗆「孩子有問題自己負責」　人妻5年難釋懷！網一面倒這麼說
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
588 3 4485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「金髮Yuki」恐挨罰2.5萬　人間蒸發了
快訊／教練侵犯41名小球員　學校多人懲處
南港LaLaport頻響火警警報！　美食街鐵門降下
眾量級元老挺Andy：遇到家寧是惡夢的開始！　掀十年前被騙內
驗車被刁難「要車主手摸排氣管20秒」　監理站道歉了
快訊／下班注意　關渡大橋事故塞爆
快訊／利率連4凍！　央行未再推第8波房市管制
台灣發現特有新物種！　全球不到700隻
「不要的菜刀」丟回收還是垃圾車？小心噴6000　環保局曝正解

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄4月新航線大爆發！能直飛韓國濟州島　再增重慶、芽莊航點

中華郵政推「乖乖」聯名商品　3200箱開賣40分鐘售罄

企業回饋在地！瑞昶貿易捐贈復康巴士　邱佩琳：打造無障礙城市

快訊／14縣市低溫特報！入夜下探6度

超準日本心理測驗「你想去哪裡散步」　測幸福下一站何時到達

台灣發現特有種「魚池琴蛙」！全球不到700隻　僅剩2塊棲地

玉山積雪未融「厚達2公分」　銀白美景畫面曝光

【廣編】BALMUDA 南港 LaLaport 品牌概念店盛大開幕　世界麵包冠軍陳耀訓擔任一日店長

「不要的菜刀」丟回收還是垃圾車？小心噴6000　環保局曝正解

遭控是「剴剴案」根本源頭　兒盟發聲明駁斥偽造紀錄、勾結保母

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

小客車左轉 #不禮讓 猛撞行人！ 網怒：瞎子也能開車？

「金髮Yuki」協助 #CPR ！ 3歲溺斃童父親控 #假義消 亂壓

#羅威納 沒繫繩路上3連咬！無辜男和愛狗縫數10針

Andy悄悄改IG回應家寧？　壁虎通寧王一夜封神　再預言她的下一動

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

高雄4月新航線大爆發！能直飛韓國濟州島　再增重慶、芽莊航點

中華郵政推「乖乖」聯名商品　3200箱開賣40分鐘售罄

企業回饋在地！瑞昶貿易捐贈復康巴士　邱佩琳：打造無障礙城市

快訊／14縣市低溫特報！入夜下探6度

超準日本心理測驗「你想去哪裡散步」　測幸福下一站何時到達

台灣發現特有種「魚池琴蛙」！全球不到700隻　僅剩2塊棲地

玉山積雪未融「厚達2公分」　銀白美景畫面曝光

【廣編】BALMUDA 南港 LaLaport 品牌概念店盛大開幕　世界麵包冠軍陳耀訓擔任一日店長

「不要的菜刀」丟回收還是垃圾車？小心噴6000　環保局曝正解

遭控是「剴剴案」根本源頭　兒盟發聲明駁斥偽造紀錄、勾結保母

陸配亞亞「宣揚武統證據」曝光！高喊：插滿五星紅旗想想就開心

好友林依晨懷二胎…楊謹華認：看報紙才知　近況輾壓22歲木村光希

貨櫃船運歐洲線運價持續下修　本周有聯盟船已降至每大箱1700美元

許常德錄康康節目中槍！　「提議遭製作單位拒絕」走心：我不會再來了

高雄4月新航線大爆發！能直飛韓國濟州島　再增重慶、芽莊航點

全台第一案！天龍國「老宿舍重建」變社宅　118年完工

台東7旬翁深夜代步車拋錨　警民合力相助

路易莎搶攻自助餐市場今開2間店　今年底重新申請上櫃

131公斤男胖到「4健康問題」纏身！縮胃手術成功甩46公斤

中華郵政推「乖乖」聯名商品　3200箱開賣40分鐘售罄

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

生活熱門新聞

把握好天氣！　「鋒面掃全台」時間曝

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

冷到沒完沒了！　還有強冷氣團

30％男性早洩！泌尿醫曝「3大壞習慣」害的

2句話講完「家寧聲明」　律師：真是悲劇

Andy「IG突更新」bye了家寧！網喊：真的放下了

士林夜市「地瓜球攤沒人顧！」老闆回來驚呆

台灣老電腦發現150顆比特幣！　現值4億1原因竟無法用

王大陸服役8天　被同梯稱「大人物」

今晨5℃！　下波變天時間曝

LINE災情！「好友全變為本名」解決步驟曝

家寧媽提告！Andy委任律師「傻眼回9字」

把握好天氣！　下波鋒面劇變

今春分「別愛愛」6禁忌　3招接好運

更多熱門

相關新聞

債王預言：美經濟衰退可能性60%

債王預言：美經濟衰退可能性60%

美國投資管理公司「DoubleLine Capital」的創始人兼CEO、人稱「債券之王」（bond king）的岡拉克（Jeffrey Gundlach）本週預言，儘管可能不會在2025年實現，但黃金價格未來有望上看4000美元。他更示警今年美國經濟衰退的可能性為60%。

2025身價大漲！4星座迎人生巔峰

2025身價大漲！4星座迎人生巔峰

黃仁勳欽點！　「最純機器人股」曝光

黃仁勳欽點！　「最純機器人股」曝光

IU談朴寶劍「善良到令人生氣」

IU談朴寶劍「善良到令人生氣」

日本爆紅「殭屍操」打造不發胖體質

日本爆紅「殭屍操」打造不發胖體質

關鍵字：

菜刀周刊王

讀者迴響

熱門新聞

把握好天氣！　「鋒面掃全台」時間曝

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

快訊／Andy真的被告了！　PO警局通知書

金賽綸老公身分起底「2個月前就露臉」

即／家寧媽媽提告了！　Andy月底前須到案

中獎都是「彭家軍」！幕後黑手竟是駭客

正妹YTR下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」

性侵後還騙要結婚害女方輕生　二審輕判2年

YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」

全文／金賽綸認結婚「私密錄音檔」流出

家寧「得知媽媽提告Andy」真實反應曝

前輔導長內內「被丟2塊要求露胸」！

Andy限動報喜！4天訂閱破200萬「YT金牌在路上了」

冷到沒完沒了！　還有強冷氣團

大谷翔平開幕賽「電視台街訪老婦人粉絲」網驚認她更有名

更多

最夯影音

更多

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面