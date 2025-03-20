「不要的菜刀」丟回收還是垃圾車？小心噴6000　環保局曝正解

▲台南市環保局表示，不要的菜刀可回收，但需要獨立交給資源回收車並提醒清潔隊員。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

家裡的刀具用久了容易變鈍，很多人買了新菜刀後，卻不知道該如何處理舊菜刀。對此，台南市環保局官網表示，菜刀可以回收，刀身屬於廢鐵類，只要將菜刀獨立交給資源回收車，並告知清潔隊員以免受傷即可。

一名網友在論壇mobile01發文表示，家裡陸續買了新的刀子，其中一把舊的刀子變很鈍，不過磨一磨應該還可以使用；另外一把刀的刀柄已經不堪使用，想丟掉又不知道該怎麼處理，擔心會傷到收垃圾的清潔人員。

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貼文引起熱議，有網友建議「若真的要丟棄，可以送到資源回收站」、「若老刀真的不值得維修想要丟棄，可以用3、4層報紙包裹好，再以塑膠袋包好，於資源回收日丟棄，清潔人員多會對這類廢棄物更加留意」、「問問父母住家附近有沒有所謂的『估物商』，估物商專收廢棄金屬、紙張書籍，賣個10元也好，總之別亂丟棄」。

對此，台南市環保局官網提出解方，表示菜刀刀身屬廢鐵類，可以回收，回收時要獨立交付給資源回收車，並特別提醒隨車人員，以免造成人員受傷。新北市環保局也提醒，廚房常用的刨絲刀、刨刀、削皮刀以及矽膠攪拌刮刀皆屬於不可回收物，請裝在專用垃圾袋交給垃圾車；而美工刀片也不可回收，因體積過小，具危險性，也應妥善包好再丟棄。

另外，根據《廢棄物清理法》規定，若民眾未依規定亂丟，環保局可依法處以1200元至6000元罰款。

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