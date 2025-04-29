美杜魯門號艦載F／A-18墜海　疑因閃避武裝份子攻擊

▲美國航母杜魯門號（USS Harry S. Truman）。（圖／達志影像／美聯社）



記者楊庭蒝／綜合報導

美國海軍「杜魯門號」航空母艦（USS Harry S. Truman, CVN 75）近日在紅海執行打擊葉門「青年運動」（胡塞武裝）任務時，發生一起意外事故。一架F/A-18E「超級大黃蜂」戰機在機庫甲板內被拖車牽引時，因操作失控連同拖車墜入海中，造成一名海軍人員輕傷。

據美國海軍28日發布的聲明，事故發生時，隸屬第136戰鬥攻擊中隊（VFA-136）的戰機正由拖車進行例行移動。當時拖車操控小組因不明原因失去控制，導致戰機與拖車一同滑出機庫甲板，落入海中，至今尚未尋回。事發瞬間，戰機上及拖車上各有一名人員，兩人均及時脫離危險，僅一人受輕傷。

不過據外媒報導，事故可能與「杜魯門號」為閃避胡塞武裝的無人機及飛彈攻擊而進行緊急機動有關。一名不具名的美國官員透露，航艦當時執行高速轉向，可能導致機庫內拖運作業失控。美國海軍已展開調查，以釐清事故確切原因。

「超級大黃蜂」戰機每架造價超過6000萬美元（約新台幣19.4億元）。這並非「杜魯門號」首次發生戰機意外。2022年7月，一架同型戰機在義大利附近海域被強風吹落海中；2024年12月，另一架戰機在紅海上空遭「友軍誤擊」墜毀。

儘管發生事故，「杜魯門號」打擊群仍維持完整戰力。該打擊群由「杜魯門號」航艦、第1航空聯隊的9個中隊、3艘飛彈驅逐艦及「蓋茨堡號」巡洋艦（USS Gettysburg, CG 64）組成，持續在紅海執行任務。