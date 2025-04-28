普丁回應！　感謝金正恩出兵援俄：永不忘北韓軍「英勇擊退烏軍」

▲ 普丁去年出訪平壤會晤金正恩。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓官媒28日首度證實，領導人金正恩下令出兵援俄抗烏，稱此舉對擴大朝俄合作有重大貢獻。克里姆林宮稍早發布聲明回應，感謝北韓軍隊協助擊退烏軍，收復庫斯克州的壯舉。

綜合《法新社》及俄國官媒《俄新社》，克宮新聞處28日聲明表示，俄羅斯總統普丁向參與擊退烏軍的北韓人民軍部隊表示感謝，稱讚北韓軍英勇履行職責，為自身贏得不朽榮耀。普丁強調，俄國人民永遠不會忘記北韓特種部隊士兵在庫斯克擊敗烏軍的壯舉。

聲明提到，俄軍總參謀長格拉西莫夫26日向普丁報告，已完成從烏軍手中解放庫斯克州的行動，而普丁指出，這項成果加速基輔政權的終結，也為俄軍在其他重要前線的行動創造有利條件。

俄媒聲稱，烏軍於去年8月6日上午入侵庫斯克州，但攻勢很快就被阻止，而俄軍今年3月初發動大反攻，數天內收復約1100平方公里領土，且俄軍至今奪回逾60個定居點，其中逾半數是過去2個月內收復，包括蘇賈（Sudzha）， 而烏軍在這條前線作戰以來已損失逾76550名士兵。

此前，北韓勞動黨中央軍事委員會27日向《勞動新聞》等官媒聲明宣布，北韓部隊奉國家元首命令前往庫斯克，參與旨在擊退烏軍入侵的解放行動，如今以勝利告終。聲明強調，此次派兵是依據北韓與俄國去年簽署的《全面戰略夥伴關係條約》做出的分析與決策。

金正恩表示，被派往俄國的北韓軍人是「祖國名譽的代表」，「我們的首都很快就會立起戰功碑，犧牲的軍人墓碑前將擺放祖國與人民祈願永生的花朵」，間接證實有不少北韓士兵戰死。

聲明提到，此次派兵「將朝俄在各方面擴大友誼合作關係帶來巨大貢獻」，今後有望在經濟、外交、軍事等領域獲得俄方回報。