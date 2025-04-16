「就算沒關稅」台灣早被圍困！　彭博專欄警告：恐失去自治權

▲ 中國月初在台海周邊展開大規模聯合演訓。（圖／翻攝微博）

記者陳宛貞／綜合外電報導

《彭博》專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）指出，外界認為美國總統川普對中加徵關稅，將使北京對台行動升級，但台灣實際上早已長期遭受中國在軍事、經濟、外交與認知作戰等多方圍困。

瓦斯瓦尼15日以「不論有無關稅，台灣已被圍困」為題撰文表示，川普發動的貿易戰雖加劇美中緊張，但台灣並非因關稅變得更脆弱，而是長年處於中國壓力之下，「台北一直都是地緣政治熱點，若不加緊應對威脅，現在就有可能失去得來不易的自治權」，政府應推動延宕已久的國防預算，並強化軍力與全民備戰意識。

文中指出，中國對台軍事行動日益頻繁，派出大量戰機與海警船，軍事戰略家稱之為「蟒蛇戰略」（Anaconda Strategy），即從軍事、經濟、外交及心理上扼殺台灣，最終在不開戰的情況下迫使統一。

北京顯然正為衝突做準備，解放軍已是全球最大海上作戰力量，且繼續快速現代化。近期曝光的駁船畫面顯示，中國可能已具備將數萬名軍人及重型裝備登陸台灣海岸的能力。不過多數專家認為，封鎖或圍困仍是短期內最有可能的方式，而非全面兩棲攻擊。

除外部壓力以外，台灣內部也遭滲透，軍中共諜案大幅增加；北京同時利用AI技術散播假消息、攻擊海底電纜等，試圖擾亂社會、切斷通訊以孤立台灣，這些行動都符合習近平偏好的「不戰而勝」戰略。

復旦大學學者信強（Xin Qiang）在川普關稅生效前的亞洲協會（Asia Society）Podcast節目中指出，中國可能利用川普的不可預測性謀取利益，北京視川普為「交易型」人物，「這讓他很危險，也可能很有用」。

台灣政局不穩也可能成為北京優勢，民進黨與國民黨在國會僵持，延誤關鍵國防法案推動。不確定的環境加上美國安全承諾不足，可能正中習近平下懷，令部分台灣人相信北京的懷抱比華府更安全。

川普政府暫緩對等關稅90天，台灣總統賴清德希望藉由談判，不僅爭取經濟空間，也尋求安全保障。但瓦斯瓦尼直言，「單靠這點很危險」，賴清德應運用政治技巧和反對黨達成協議，加速通過國防預算，強化國內防衛自主，而非放任內鬥破壞安全計畫。