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台中5月大嬰掉床縫疑悶死　生母同居人還原經過：我們沒有虐童

▲▼台中5月嬰兒床縫悶死。（圖／民眾提供）

▲台中一名5月大嬰兒疑在床縫悶死，事發當下生母與同居人撥打119。（圖／民眾提供）

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區一處社區1日傳出一名5月大嫩嬰掉落床縫，疑似活活悶死。檢警今日下午解剖男嬰遺體，全案不排除朝過失致死偵辦。生母同居人強調，前妻當天要餵奶，結果發現小孩「躺在洞裡」，趕緊報案，「我們沒有虐童。」

據了解，25歲女子育有2子，年齡接近，在北屯區一處套房租屋，屋內有兩張床，平時媽媽與同居人各帶一名小孩睡一張床。1日凌晨2時31分，女子發現小孩掉落到兩床中間的縫隙，嚇得趕緊通報119，救護人員到場，緊急將孩子送醫搶救後，仍宣告不治。

▲▼台中5月嬰兒床縫悶死。（圖／民眾提供）

▲警方當時接獲轉報到場。（圖／民眾提供）

同居人強調，「我跟前妻各睡一張床，我跟大兒子一起，前妻跟小兒子一起，因為我的床會位移，中間才有空隙、有洞，但是床板是在一起的，前妻2點多起來要餵奶，才發現小孩躺在洞裡頭，沒有呼吸，直接報警叫救護車，我們沒有虐童。」

第五警分局鑑識小組當時到場勘驗，也初判是無外力介入情況，孩子遺體沒有明顯外傷。但年僅5歲嬰兒離奇死亡，檢警相驗後，今早再度安排解剖，要釐清確切死因，目前暫無家屬改列被告，全案仍不排除朝過失致死偵辦，或是以意外簽結。

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