桃園新冠確診48例！疫情漸升溫　衛生局籲儘快接種疫苗

▲最近新冠疫情升溫，衛福部提醒國人注意疫情變化，其中JN.1疫苗能有效預防疫情。（圖／市府衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對近日氣候變化大，溫度容易驟降，易感染呼吸道疾病，根據衛福部疾病管制署疫情監測資料顯示，截至今年昨（13）日為止，全國新冠併發重症共有498例確診個案，其中桃園市有48例，桃園市衛生局指出，接種疫苗是預防疾病與減少重症風險最有效方法，提醒尚未接種JN.1疫苗民眾應儘速接種，以提升自身保護力。

衛生局表示，目前已知新冠併發重症確診個案之臨床表現包括發燒、乾咳、倦怠，另有頭痛、腹瀉等症狀，嚴重時可能會併發肺炎、呼吸衰竭甚至死亡，接種疫苗是預防疾病與減少重症風險最有效方法，感染易併發重症及死亡，建議65歲以上長者及具慢性疾病等高風險族群應盡速接種疫苗，以提升自身免疫保護力。

▲新冠確診個案全國重症累計498例，桃園市亦有48例，衛生局提醒盡速接種JN.1疫苗。（圖／市府衛生局提供）

衛生局呼籲，如為滿12歲以上且尚未接種的民眾有Novavax JN.1疫苗需求接種；滿6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種Moderna JN.1疫苗，籲請民眾請儘快接種JN.1疫苗以及早獲得保護力，並降低感染COVID-19後發生重症和死亡風險。相關問題，可撥打衛生局24小時防疫專線：0800-033355洽詢，或至衛生局官網查詢（https://reurl.cc/Y0bLeD），如有流感或新冠疫苗接種相關問題，可撥打衛生局防疫專線：0800-033355或「1999」市民服務熱線諮詢。