「整路都你的屁砲聲」白色BMW狂拉音浪　住戶崩潰檢舉逮噪音猴

▲白色BMW深夜在八德區介壽路呼嘯而過，巨大噪音引發民怨，環局設置AI聲音照相設備配合警方查獲。（圖／環保局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市環保局4月22日接獲市民陳情，八德區介壽路常有白色轎車深夜呼嘯而過，改裝排氣管噪音引發民怨，民眾在臉書留言指噪音車嚴重影響生活品質，環保局「靜桃專案」在八德區介壽路上佈置AI聲音照相設備，配合警方與民眾檢舉於翌日，在八德區大興路查獲白色寶馬轎車，將車主移送桃園監理站進行車體變更審查，後續依噪音管制法裁罰，除最高可處3600元罰鍰外並限期改善，如未改善者將按次處罰直至符合機動車輛噪音管制標準為止。

▲桃園市民眾於臉書《記憶八德》檢舉改裝車輛深夜在八德區介壽路呼嘯而過。（圖／環保局提供）

市府環保局長顏己喨表示，環局接獲陳情後24小時內即查到違規車主，展現市府跨局處取締噪音車決不寬貸執法決心。市府不斷精進技術執法層面來提升查緝效率，並針對夜間加強熱門路段噪音防制，嚴格執行取締查緝違規案件，以維護民眾安寧。這次在短時間透過跨機關合作揪出噪音公敵並遏止違規行為，不僅維護環境安寧，更希望能對年輕族群產生警惕效果以遏止違規改裝歪風，同時呼籲駕駛人勿任意改裝車輛或拆裝消音器，以免觸法受罰。

顏己喨指出，車主任意改裝車輛或高速行駛製造噪音擾寧，除將依違反噪音管制法開罰外，道路交通管理處罰條例亦有明訂罰則，拆除消音器或以其他方式造成噪音情形者，最高可處2萬4000元罰鍰，情節重大者將被吊銷駕照，呼籲民眾勿以身試法。

▲桃園市環保局於23日晚間配合警方查獲製造噪音白色寶馬轎車到案。（圖／環保局提供）

環保局強調，改裝噪音車嚴重影響民眾作息，桃園市已大量布設「改良式移動聲音照相」於主要道路與住宅區，可依陳情熱點作機動性部署，更可長期監控特定熱點區域，自動蒐集噪音數據，結合陳情數據掌握噪音發生時間地點，大幅提高追蹤噪音車輛成功率。