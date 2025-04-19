酒駕機車被警移置保管　騎士「拿備用鑰匙偷騎走」下場慘了

記者黃翊婷／台北報導

男子阿哲（化名）去年11月間酒駕被警方查獲，機車被送至派出所地下室保管，他竟在10個小時之後，帶著備用鑰匙進入派出所地下室偷偷把機車騎走。台北地院法官日前審理此案，並依隱匿公務員職務上掌管之物品罪，判處阿哲有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

▲阿哲明知機車被警方移置保管，仍潛入派出所地下室偷偷把機車騎走。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲去年11月間因酒後騎車上路，被警員查獲，警員依法將他的機車送至派出所地下室保管，但他明知這時候的機車已經屬於公務員職務上掌管之物，卻在事發10個小時之後，拿著備用鑰匙進入派出所地下室，偷偷發動機車並騎走。

警方隔日清查保管車輛時察覺有異，調閱監視器畫面一看，才發現阿哲已經把機車騎走了。阿哲到案之後，對於上述犯行均坦承不諱，訊後被檢方依涉犯刑法第138條之隱匿公務員職務上掌管之物品罪起訴；酒駕部分則獲得緩起訴處分。

台北地院法官表示，阿哲明知當時機車被警方依法移置保管，竟擅自進入派出所地下室將機車騎走，他的行為顯然破壞了國家法紀執行的尊嚴性，考量到他已經坦承犯行，最終依隱匿公務員職務上掌管之物品罪，判處他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

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