一口嗆香！雲林蒜頭盛產　張麗善：現在吃最對時！

▲「春日尚青 盛蒜在握」農產推廣記者會活動，推薦當季盛產、品質絕佳的雲林大蒜及其多樣化加工產品，展現雲林大蒜的鮮、香魅力與產業活力。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林擁有得天獨厚的農業環境，無論是氣候或是土壤都非常適合種植蒜頭，年種植面積4,700公頃，每十顆蒜頭就有九顆來自雲林，產量穩居全國第一。雲林縣政府今（29）日舉辦「春日尚青 盛蒜在握」農產推廣記者會活動，縣長張麗善、雲林縣農會總幹事陳志揚、農業處長魏勝德與農產業者一同推薦當季大蒜。

雲林蒜頭不僅辛香濃郁、風味獨特，更具有極高營養價值，所含的大蒜素具備天然抗菌功效，每年四至五月正值鮮蒜盛產期。縣長張麗善表示，在縣府積極輔導下，各產業團體除推廣鮮食蒜頭外，更開發出黑蒜、蒜精、蒜醬等多元加工產品，不僅提升附加價值，也拓展消費市場，邀請全國民眾踴躍支持在地蒜農，不僅為健康加分，更為在地農業注入源源活力。



縣農會總幹事陳志揚表示，又到了蒜頭的採收期，蒜頭不只入菜、生吃，也有加工商品，如雲林縣農會的蒜頭精，具有增強免疫力的食療作用，在2、3年前疫情期間賣得特別好，很多人對於雲林蒜頭的嗆辣夠味特別青睞，請各位多多採購雲林蒜頭。



農業處長魏勝德指出，雲林種植蒜頭面積4700公頃，今年產量豐盛超過4,700萬公斤，受去年受颱風影響，產期稍晚，目前正是盛產期，由於年初幾波寒冷有助蒜頭成長，碩果且扎實，又香又嗆辣，十足展現雲林蒜頭特色，歡迎全國消費者來品嘗雲林蒜頭。

▲在縣府積極輔導下，各產業團體除推廣鮮食蒜頭外，更開發出黑蒜、蒜精、蒜醬等多元加工產品，不僅提升附加價值，也拓展消費市場。（圖／記者游瓊華翻攝）