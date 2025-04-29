請周五爽休4天！勞動節隔天「選擇上班」一票點頭　曝原因笑了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

今年勞動節（5月1日）為單一假日，並且落在周四。就有網友表示，看到身邊很多朋友已經多請假，將周五也一起排休，直接爽放四天，讓他羨慕直呼，「好爽喔！好想每天都放假喔！」貼文引發討論，有人反而搖頭、選擇上班，「那天上班應該很輕鬆。」

這位網友在PTT的WomenTalk板發文「這周五你有自己請假嗎？」文中提到，周四是勞動節，看到身邊很多朋友乾脆順手把星期五（5/2）也請假，安排成四天連假，令他羨慕直呼「好爽喔！好想每天都放假。」

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貼文引發討論，「周二一起請不是更好」、「公司統一要員工請假，但我們部門可能要正常上班，orz」、「沒假請」、「離職更好不是」、「有，請特休。」其中，有一票網友反而選擇上班，「沒有，上班很好，讚，尤其別人都沒上班，所以整體不會有進度的時候」、「那天上班應該很輕鬆。」

《ETtoday新聞雲》曾整理請假攻略，勞動節請4月28、29、30日與5月2日，可從4月26日放到5月4日，共休9天。另外，接下來剩下端午節及中秋國慶連假，端午連假可請6月26、27、28、29日，就可從5月24日一路休到6月1日，共休9天。中秋國慶日則可請10月6、7、8日，能從10月4日一路休到10月12日，共休9天。