鄭成功中樞祭典隆重登場　台南平戶金門共見364年跨海情誼

▲「明延平王鄭成功來台364週年中樞祭典」29日於台南延平郡王祠隆重舉行，中央地方及日本平戶市代表齊聚與祭，延續歷史深厚情誼。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「明延平王鄭成功來台364週年中樞祭典」29日上午9時在台南市延平郡王祠莊嚴舉行，由內政部長劉世芳擔任主祭，台南市長黃偉哲、金門縣副縣長李文良陪祭，並邀集日本平戶市親善訪問團、世界鄭氏宗親總會、各地鄭氏宗親會、奉祀鄭成功的廟宇代表及鄭氏後裔齊聚，共同緬懷先賢，典禮氣氛肅穆隆重。

鄭成功於17世紀率軍登陸台南，不僅開啟台灣歷史新篇章，奠定台南在台灣歷史中的重要地位，也讓台灣重返當時國際貿易與文化交流體系。台南至今仍保留大量與鄭成功相關的地景，包括地名、廟宇、建築與民間信仰，成為珍貴的文化資產，世代傳承。

市長黃偉哲致詞時表示，鄭成功來台不僅開啟多元文化融合與跨國交流的序幕，也為台灣文化奠下深厚基礎。今日的中樞祭典不僅是紀念歷史的重要時刻，更展現台南作為「台灣文化首都」的責任與努力，強調讓歷史融入市民生活、從生活中延續文化傳承。他也誠摯歡迎來自全國及海外宗親貴賓齊聚台南，共同見證歷史與情感交織的時刻。

活動中特別緬懷今年2月辭世的日本平戶觀光協會前會長藤澤美好。藤澤長年致力推動台南與平戶兩市交流，擔任鄭成功生誕紀念事業實行委員會委員長期間，促成文化、觀光等多面向合作，為台日友誼立下深厚基礎。儘管藤澤會長不幸離世，平戶市仍特派代表攜照參祭，展現兩市跨海情誼不減，延續歷史連結。

整場祭典凝聚中央與地方、國內與國際各界力量，共同緬懷歷史、發揚文化，展現台南對歷史記憶的珍視與承續，也深化台南與平戶、金門等地的交流，持續推動歷史文化走向未來，讓文化之光照耀兩岸三地。